גלעד פרץ טלטל גולשים רבים כשפרסם סיפור עם פקח חניה, במהלכו אמר לפקח לדבריו, "אמא שלך **** אני יתאבד עליך פה, תשחרר את האוטו". לאחר הסערה הוא מבהיר: "הטקסט נכתב בסרקזם"

גלעד פרץ היה דייר דומיננטי ובולט בבית "האח הגדול", עד שהורחק משם בשל מקרה של אלימות. היום (שני) העלה פרץ סטורי לאינסטגרם, ובו סיפר על היתקלות עם פקח שניסה לגרור לו את הרכב. "אם אתה לא רוצה שאני יתאבד עליך פה, תשחרר את האוטו למה אני מחזיר אותך בארון הביתה היום", אמר לפקח.

פרץ שיתף את העוקבים שלו בסיפור על היתקלות עם פקח. הוא ישב לאכול פיצה עם ילדיו, וכשחזר לאוטו ראה שגוררים את רכבו. "הגעתי על הקשקש מה שנקרא. ישר צעקתי לו 'הלו הלו הלו, זה האוטו שלי, מה אתה עושה'. והוא אמר לי נו ו? ואז אמרתי לעצמי, גלעד תירגע, כלום לא ילך לך בעצבים".

"תוך שניה נרגעתי והמשכתי ללכת אליו", המשיך בסיפור, "שמתי לו יד על הכתף ואמרתי לו 'אחי אל תעשה את זה, אני יודע שמגיע לי, לא ראיתי את השילוט אבל הילדים פה איתי ולא בא לי להסתובב עם מונית ולשחרר את האוטו' (500 דולר). הוא אמר לי, זאת העבודה שלי, פעם הבאה שים לב לשילוט, מצטער".

גלעד פרץ המשיך בסיפור וכתב: "שמתי לו עוד פעם יד על הכתף ואמרתי לו 'תקשיב, אמא שלך **** אם אתה לא רוצה שאני יתאבד עליך פה, תשחרר את האוטו למה אני מחזיר אותך בארון הביתה היום'. ואז הוא שחרר לי את האוטו. יצא גבר. אני הבאתי לו טיפ וכל אחד יצא מרוצה".

תגובתו של גלעד: "קטע סאטירי"

אחרי הדיווחים בנושא, גלעד מבהיר כי הטקסט נכתב ב"סרקזם". "חייכתי כשראיתי איך סרקזם הפך לכותרת", כתב. "אני עושה סדר. הסטוריז שעלו כאן – היו סרקסטיים. לא מקרה אמיתי, לא איום, ולא אלימות. מי שעוקב אחריי, מכיר אותי ואת התוכן שלי ומבין שמדובר בציניות מוחלטת. לצערי, קטע סאטירי הפך להיות אייטם. וזה חבל – ובעיקר לא נכון".

לסיום כתב: "רק מזכיר לכם שאני בארצות הברית, מספיק שהייתי מניח יד על כתף של פקח וכבר הייתי אזוק על הרצפה".