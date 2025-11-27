גלעד פרץ, שהודח מהאח הגדול בעקבות עימות עם אלאיה הוף, מגיש תביעה על 200 אלף שקל ומאשים בנרטיב שקרי שפגע בשמו. אחרי חודשים של שתיקה – הוא מגיב בחריפות ומבהיר: "לא הייתי אלים, אין שום גרסה נסתרת"

כחצי שנה אחרי הלילה הסוער באח הגדול, זה שהסתיים בהדחה המיידית של גלעד פרץ, הסיפור חוזר – הפעם לבית המשפט. אתמול נחשף שפרץ הגיש תביעה על סך 200 אלף שקל נגד אלאיה הוף. לטענתו, דברים שאמרה עליו מאז סיום העונה פגעו בשמו הטוב ויצרו סביבו נרטיב שקרי.

העימות שהוביל להדחה

בלילה אחד בבית, ויכוח בין גלעד לאלאיה התלהט במיוחד. לפי ההפקה, הדברים הסלימו אחרי שאלאיה הזכירה את הילדים של גלעד. בשלב מסוים טל קאופמן קפץ להגן עליה, חנק את גלעד – וגלעד דחף אותו בחזרה. מאבטחים נכנסו לבית, צפו שעות בתיעודים, והוחלט: גלעד מודח מהתכנית, טל נשאר עם אזהרה חמורה.

גלעד מגיב בחריפות

לאחר חודשים שבהם האירוע נמצא מאחוריו, פרץ החליט לפנות לבית המשפט. אתמול, לאחר שנודע דבר התביעה, הוא פרסם הודעה ארוכה וחריפה – שבה הוא מתייחס לראשונה לנרטיב שהתפתח סביבו מחוץ לבית.

בין היתר כתב: "מאז שיצאתי מהבית, נחשפתי פעם אחר פעם לאמירות קשות, פוגעניות ושקריות שנאמרו עליי ללא כל בסיס ובניגוד מוחלט למציאות… בחרתי לשמור על שקט, וטעיתי לחשוב שזה ייעצר. זה לא נעצר – זה הוקצן."

פרץ הדגיש כי כל מה שנטען נגדו "הוצג במלואו לצופים", וכי אין שום "גרסה נסתרת" או "מציאות אלטרנטיבית": "לא הטרדתי, לא נהגתי באלימות… מכאן והלאה, כל מי שיבחר לפגוע בשמי הטוב או לבנות תוכן על חשבוני – יידרש להוכיח כל מילה בבית המשפט. הגיע הזמן להפסיק להפוך דיבה לתוכן ולרייטינג."

מה הלאה?

המאבק בין פרץ להוף עובר כעת למישור המשפטי. בעוד שהפקת האח הגדול סגרה את הפרק באותו לילה סוער, נראה שהסערה הציבורית, והתדמיתית, רק מתחילה מחדש.