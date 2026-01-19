בחוברת שהוציא השבוע הרב מרדכי גרינברג, הוא מעיד כי אחרי 50 שנות כהונה בישיבה, מתוכם 25 שנה כראש ישיבת כרם ביבנה, רק בחור אחד חזר בשאלה, וגם הוא שולח את ילדיו לחינוך דתי

נשיא ישיבת 'כרם ביבנה' הרב מרדכי גרינברג, פרסם השבוע חוברת חדשה לכבוד חתונת נכדו עמנואל (עם ציון, בתו של איתן אורבך ז"ל שנהרג לפני כחודש) בה התייחס לנתון הלא-מציאותי של אחוז הדתל"שים מקרב המגזר הסרוג.

בחוברת שנקראת "תורה ומלכות ה' – על פולמוס הגיוס", כבר בעמודים הראשונים, כותב הרב בהערה:

"רק מילה אחת על הסטטיסטיקה ועל המספר "חמישים אחוז". שרתתי את הישיבת למעלה מחמישים שנה. עשרים וחמש שנה כראש ישיבה. אני מכיר בחור אחד בלבד "שזרק את הכיפה" ונדמה שאת ילדיו שולח עדיין לחינוך דתי".

הדברים של הרב גרינברג, באים על רקע הטיעון החרדי הקלאסי, לפיו מי שמתגייס לצה"ל מתקלקל.

יש לציין כי המספר המדויק של דתל"שים מקרב המגזר הסרוג, כלל לא ברור. גם ההגדרה של מי נחשב סרוג ומי לא אינה ברורה. מחקרים שונים אוספים נתונים ממקורות שונים ומגיעים כמובן למסקנות הפוכות. כשלוקחים את בוגרי החינוך הדתי, כוללים בו גם מסורתיים ואנשים שהעדיפו חינוך דתי על פני ממלכתי, כך שגם אם הם מגדירים את עצמם בבגרות כחילונים, לא בטוח שהם נחשבו כדתיים בקטנות.

המחקרים העדכניים, של חוקרים כמו אריאל פינקלשטיין מצביעים על מספרים נמוכים הרבה יותר של כ-25% ואפילו פחות. הכל כמובן תלוי בהגדרה, מה נחשב להיות "דתי" במקור ומה נחשב להיות "לא דתי" במצב העכשווי.