בעוד קצת פחות מחודש תיערך חתונתה של ציון אורבך – בתו של איש התקשורת הסרוג איתן אורבך ז"ל שנהרג בשבוע שעבר בתאונת דרכים בדרך חזרה הביתה מפעילות בטחונית בבקעת הירדן.
כעת, בראיון לעיתון 'ידיעות אחרונות', מבהירה ציון כי החתונה תתקיים כמתוכנן וכי לא הייתה מחשבה בכלל לדחות אותה: "אבא לא ידע מה להגיד מרוב התרגשות מהאירוסים שלי. החתונה הזו שמחה אותו. החיוך שלו אמר הכל. הוא ארגן את החתונה הזו מא' ועד ת', ואנחנו שמחים להגיד שביום חמישי – יום לפני התאונה – הוא זכה לאשר את ההזמנה שתכננו לשלוח למחרת. ואנחנו עוד נשלח אותה, ונתחתן".
היא שיתפה: "אני לא יודעת איך זה ייראה, אבל זו השמחה של אבא. השם ייתן לנו כוחות וילמד אותנו איך עושים משהו שנראה בלתי אפשרי. גם לקום בשבת ובראשון אחרי ההלוויה היה נראה בלתי אפשרי, והנה אנחנו עומדים כאן. אז נלמד איך לחיות את החיים האלה מחדש. אנחנו שמחים שנקום מהשבעה הזו אל דבר גדול ושמח להתעסק בו".
