פשיטה מפתיעה במזרח ירושלים: כ-100 ציפורים מוגנות נתפסו במתחם מגורים.

בחיפוש שנערך אתמול (ראשון) על ידי פקחי הרשות הטבע והגנים עם שוטרי תחנת עוז במחוז ירושלים, הובילו לתפיסת ענק של ציפורי בר מוגנות בשכונת ג'בל מוכבר.

בין הציפורים שנמצאו, כ-50 חוחיות מקומיות, חוחיות מיובאות, 'בנדוקים', מוזמביק, וכנריות ששימשו ככל הנראה להכלאה עם חוחיות – במטרה לייצר 'בנדוקים' נוספים. על פי הגורמים בשטח, הציפורים הוחזקו בניגוד לחוק ובתנאי מחיה קשים. כלל הציפורים נלקחו להמשך טיפול וטרינרי.

אליעזר גלבר, פקח גן לאומי סביב חומות ירושלים התייחס לפשיטה: "אני מודה למשטרת ישראל על ההתגייסות המהירה ונחישותם לסייע לנו במאבק נגד הפוגעים בטבע ובערכי הטבע המוגנים. נמשיך להיאבק בנחישות נגד מי המבקש לפגוע בחיות הבר דרך סחר, או כל דרך אחרת."