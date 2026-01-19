הפודקאסט האהוב "היסטוריה לילדים" עם יובל מלחי, מבית "כאן הסכתים", יוצא לעונה חדשה – הפעם במופעים חיים מול קהל. ההקלטות יתקיימו במרכז ענב לתרבות בתל אביב

הפודקאסט "היסטוריה לילדים" עם יובל מלחי, מהתוכניות המובילות והמוערכות בקטגוריית הילדים בישראל, חוזר בעונה חדשה – והפעם בצורה חיה. החל מ-27 במרץ 2026 יתקיימו הקלטות מיוחדות של העונה החדשה במרכז ענב לתרבות בתל אביב, מול קהל ילדים והורים.

העונה החדשה, שזכתה לאחרונה בפרס פודקאסט השנה לילדים של Geektime, תכלול סדרת פרקים חדשים שטרם פורסמו, ותתמקד בדמויות היסטוריות מרתקות ובסיפורים ששילבו אומץ, תושייה ופריצות דרך.

דמויות מרכזיות בעונה החדשה

בין הסיפורים שיובל מלחי יספר במופעים החיים:

ג'ונקו טביי – האישה הראשונה שכבשה את פסגת האוורסט, ומי ששברה מוסכמות חברתיות עמוקות בדרך להישג ההררי ההיסטורי.

ארכימדס – המתמטיקאי והממציא היווני שפתר תעלומה מדעית-בלשית בעודה רוחץ באמבטיה – ונתן לעולם את הצעקה המפורסמת בהיסטוריה: "אאורקה!"

המתיישבים האמיצים – אלו שהציתו את המהפכה האמריקאית במסיבת התה המפורסמת בבוסטון.

חוויה חיה וחינוכית

המעבר להקלטות חיות מאפשר חיבור ישיר בין המספר, הילדים וההורים. המופעים משלבים את הסגנון המוכר של הפודקאסט – סיפור מרתק, קצב מהיר והומור עדין – עם האנרגיה המיוחדת של מפגש חי.

מחירי הכרטיסים נעים בין 65 ל-85 ש"ח, וההזמנות נפתחו באתר GoShow.

"היסטוריה לילדים" ממשיך להוכיח שהיסטוריה יכולה להיות מרתקת, נגישה ומשעשעת גם לדור הצעיר – ועכשיו גם בחוויה משותפת מול קהל.