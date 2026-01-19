הדיון על הצעת החוק להקמת ועדת חקירה ממלכתית-לאומית עורר מהומה כאשר משפחות שכולות התפרצו לדבריה של חברת הכנסת לשעבר ענבר בזק שהתייחסה להיעדרות משפחות שכולות נוספות וחברי האופוזיציה. יו"ר הוועדה ח"כ שמחה רוטמן הכריז על מספר דקות הפסקה.
ענבר בזק: "אני רוצה להשמיע את קולן של משפחות שכולות שעמדתי איתן הבוקר בכיכר, ולא נמצאות פה. אני תומכת בוועדת חקירה ממלכתית כפי שקובע החוק. עצם הניסיון לשנות את החוק פוגע באמון הציבור. הצלחתם בשנתיים האחרונות ליצור קרע בעם. הכל מתחיל ונגמר בכך שיש פה רוה"מ שנאשם בפלילים ושם לאורו לרסק את מערכת המשפט".
בני משפחות שכולות התפרצו לדבריה: "היא מפזרת כאן רעל. יש כאן אנשים מדממים. באנו לדון בוועדת חקירה, לא בהכפשות. לא מעניינות אותנו דעותיה על רוה"מ". איציק בונצל ששכל את בנו עמית: "שתכבד את האנשים שמדממים פה. מאסנו בשטויות האלו. כל אחת שהייתה רבע שעה חברת כנסת מטיחה בנו שטויות".
היו"ר רוטמן הכריז על הפסקה, ולאחריה אמרה ענבר בזק: "אני מרגישה חוסר נוחות בכך שיש צד אחד שמיוצג וצד אחד שלא. חשוב לי שהדברים יירשמו בפרוטוקול. התחושה שלי היא שהחוק הזה יוצר את חוסר האמון וגורם לכ"כ הרבה משפחות שכולות לשבת בחוץ בתחושה שהתהליך נועד להשתיק את האמת".
ח"כ אריאל קלנר יוזם החוק: "הדלת של הוועדה הזו פתוחה ונפגשתי עם משפחות מכל הסוגים והדעות, אני מוכן להיפגש בכל מקום כדי לייצר משהו שוויוני, שתהיה פה ועדה, שכל משפחה תרגיש שיש מי ששואל את השאלות שבוערות בקרבה. היד מושטת".
היו"ר רוטמן: "כל מי שנרשם יכול היה להיכנס לדיון. חברי האופוזיציה וכן מועצת אוקטובר הודיעו שלא ישתתפו. אני מצטרף לאי הנחת שלך מכך שהדיון מתנהל בצד אחד, אבל זו בחירה שאף אחד לא יכול לכפות על אחר".
עוד אמר רוטמן: "אציין, שלפני שבוע ביקשו ממני ממועצת אוקטובר להיפגש ואמרתי שדלתי פתוחה. הגיעו מספר משפחות שכולות ובהן אחת שטרם פגשתי, וניהלו שיחה של שעה וחצי שעתיים שהייתה מכבדת על אף הבדלי העמדות. אבי המשפחה, העלה פוסט פייסבוק וסיכם את העמדות. בהודעה לתקשורת, מועצת אוקטובר טענה שהייתה פגישה לא נעימה, עם צעקות ושהודעתי שאני מתנתק מהם רגשית, אבל במקרה, הדברים שנאמרו היו הפוכים לחלוטין, וזה לא הפריע להם להפיץ שקר לתקשורת. בעקבות הקלטות שיצאו מהישיבה, הן נאלצו לשנות את הטקסט שפרסמו ולמחוק את השקרים. יש משפחות שכולות מכל הצדדים והעמדות, וכל משפחה מתמודדת עם משבר בדרכה וזה טבע האדם. לצערי יש גורמים בתקשורת ובפוליטיקה, שעושים סיבוב פוליטי על גבן של משפחות וזה חילול הקודש שאסור שיקרה".
שירי מנתניה
מעל אלף משפחות שכולות מאסון ה 7 באוקטובר דורשות ועדת חקירה ממלכתית, אבל ממשלת ההשתמטות וההפליה בין דם לדם החליטה פה אחד להשתין עליהן בקשת. חרפה!!!!!!!!11:14 19.01.2026
פורם גבורה מונה מספר משפחות מסכנות , טפשות , ומטורפות ... זו כל האמת על רגל אחת ...
איזה וועדת חקירה ממנת את החוקרים , את נושאי החקירה , את השאלות בחקירה , א פרק הזמן שיחקר .... זו בדיחה , חבל על הכסף , הזמן , והדיונים בוועדות , הרבה יותר פשוט שהממשלה תוציא ישר את המסקנות ...11:54 19.01.2026
אמת
תזכורת: מדובר בממשלת הבריחה מאחריות,השתמטות בזמן מלחמה,שיאי פשע,תאונות,יוקר מחיה וכפייה דתית.12:09 19.01.2026
א
מועצת אוקטובר" של קפלן, שכוללת משפחות חטופים ושורדי הטבח מנצלים את הטבח מאז הטבח ל ה פ ל ת נתניהו בוועדת חקירה "ממלכתית" בראשות יצחק עמית!ולשם כך הם רוצים להלבין...
מועצת אוקטובר" של קפלן, שכוללת משפחות חטופים ושורדי הטבח מנצלים את הטבח מאז הטבח ל ה פ ל ת נתניהו בוועדת חקירה "ממלכתית" בראשות יצחק עמית!ולשם כך הם רוצים להלבין את פשעי ראשי הצבא ורונן בר שגרמו לטבח ולמלחמה הקיומית ולייחס אותם לנתניהו!!המשך 11:23 19.01.2026
תזכורת
תזכורת: מדובר בממשלת הבריחה מאחריות,השתמטות בזמן מלחמה,שיאי פשע,תאונות,יוקר מחיה וכפייה דתית.12:09 19.01.2026
א
מועצת אוקטובר" של קפלן, שכוללת משפחות חטופים ושורדי הטבח מנצלים את הטבח מאז הטבח ל ה פ ל ת נתניהו בוועדת חקירה "ממלכתית" בראשות יצחק עמית!ולשם כך הם רוצים להלבין...
מועצת אוקטובר" של קפלן, שכוללת משפחות חטופים ושורדי הטבח מנצלים את הטבח מאז הטבח ל ה פ ל ת נתניהו בוועדת חקירה "ממלכתית" בראשות יצחק עמית!ולשם כך הם רוצים להלבין את פשעי ראשי הצבא ורונן בר שגרמו לטבח ולמלחמה הקיומית ולייחס אותם לנתניהו!!המשך 11:23 19.01.2026
