בשבוע שעבר היו האמריקאים קרובים מאוד לבצע מהלך צבאי באיראן, אך הוא נמנע ברגע האחרון. על פי הדיווחים היה זה ראש הממשלה נתניהו שמנע מטראמפ לתקוף, ועל כך מגיב היום חבר הכנסת לשעבר גדי איזנקוט: "אנחנו צריכים לעודד את האמריקאים לפעול"

בשבוע שעבר הייתה קרובה ארצות הברית בראשותו של הנשיא טראמפ לתקוף באיראן, אך התקיפה נמנעה ברגע האחרון לאחר שהכוחות הצבאיים כבר היו בדרך לתקיפה.

על פי דיווחים בתקשורת, טראמפ שוחח עם נתניהו לפני התקיפה, ואז הוחלט לבטל אותה. האם ראש הממשלה מנע את התקיפה האמריקנית באיראן? חבר הכנסת לשעבר איזנקוט מתייחס לכך הבוקר (שני) בראיון בגלי צה"ל לתכניתו של אפי טריגר.

בנוגע לתקיפה אמריקנית אמר איזנקוט באופן כללי: "אני לא רוצה להיכנס לצעדים אסטרטגיים, איראן זה האיום הגדול ביותר על ישראל – יש פה הזדמנות לשינוי משטר. ההובלה צריכה להיות אמריקאית אבל אסור שישראל תבלום הזדמנויות משיקולים טקטיים אופרטיביים".

איזנקוט התייחס לדיווחים כי נתניהו מנע את התקיפה ואמר: "אין לי על כך מידע, אם כן זה חמור מאוד, אנחנו צריכים לעודד אותם לפעול. הייתה שעת כושר. צריך לעודד את האמריקאים לבצע פעילות נגד האויב הגדול ביותר של המזרח התיכון".

עוד הוסיף ואמר איזנקוט על האיראנים: "הם פועלים בכל העולם, האיראנים בדומה לאמריקאים מחלקים את הגלובוס למפקדות כוח בכל העולם ולכן יש פה עניין גלובלי ואנחנו כישראל צריכים להיערך להגנה ולהיות מוכנים גם לתקוף. יש לנו יכולת לתקוף גם".