אחרי המפגן התקדימי בפלורידה לקידום חוק בעד יו"ש בתמיכה דו מפלגתית, נפגש ראש מועצת שומרון יוסי דגן עם נשיא הסנאט של פלורידה בן אלבריטון, שהביע תמיכה רשמית

במהלך מפגש מדיני עם ראש מועצת שומרון יוסי דגן בארה"ב הביע נשיא הסנאט של פלורידה, הסנאטור בן אלבריטון, תמיכה נחרצת במדינת ישראל ובשומרון.

במהלך השיחה, כאשר דגן ונשיא הסנאט שוחחו על אירועי השביעי לעשירי ועל הצורך בחיזוק ההתיישבות ביהודה ושומרון ארץ התנ"ך, פרץ אלבריטון בבכי מהתרגשות, והדגיש כי הדברים נוגעים בו באופן אישי ומבטאים בעיניו מאבק ערכי עמוק.

הפגישה התקיימה לאחר כינוס חסר תקדים של עשרות מחברי בית הנבחרים והסנאט של פלורידה, רפובליקנים ודמוקרטים כאחד, בהשתתפות ראש מועצת שומרון יוסי דגן – שם לאחר נאומו של דגן הודיעו המחוקקים על קידום הצעת החוק להכרה ביו"ש.

זאת כאשר שבוע קודם לכן התקיים כינוס דומה גם הוא בנוכחות ראש מועצת שומרון ובנוכחות 50 חברי בית הנבחרים של מדינת ג'ורג'יה. גם שם התקבלה החלטה לקדם את החוק.

עוד באותו נושא בתמיכה דו מפלגתית: חוק ההכרה ביו"ש יקודם בפלורידה

מדובר במהלך מדיני רחב של מועצה אזורית שומרון וקואליציית הארגונים של "ידידי השומרון בארה"ב" לקידום הצעות חוק בעד יו"ש במדינות רבות בארה"ב במטרה לבסס לגיטימציה והכרה בינלאומית בזכותה ההיסטורית והמוסרית של מדינת ישראל על יהודה ושומרון.

הסנאטור בן אלבריטון, נשיא הסנאט של פלורידה אמר לדגן בהתרגשות: "מה שהייתי רוצה שתדעו, שאנחנו באמריקה בעדכם. אנו תומכים באופן מוחלט בחברינו בעם היהודי ובמדינת ישראל. ובסופו של יום, פשוט דעו שאתם יכולים לסמוך עלינו. ישנו קשר מחייב, ועבורי, לפחות באופן אישי, זה חשוב מאוד. אז שה' יברך את כולכם, ופשוט דעו שאנחנו מייחלים להצלחתכם ואנחנו אתכם".

יוסי דגן ראש מועצת שומרון הודה לאלבריטון על תמיכתו ואמר: "זה מחזק אותנו לעבוד איתכם ולהילחם איתכם, ואני מרגיש את הלב שלך. אני רוצה להבטיח שאנחנו חזקים יותר, יש לנו אמונה, ויש לנו שליחות – אנחנו ננצח יחד. שה' יברך אותך"