בהובלת שר הביטחון ושר האוצר, יאושר לקריאה שנייה ושלישית בוועדת העבודה והרווחה תיקון לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה, הכולל רפורמה במעמדם של יתומי מערכות ישראל והרחבת הזכויות לאלמנות והורים שכולים. כל הפרטים

ועדת העבודה והרווחה, בראשות ח"כ מיכל וולדיגר, תאשר היום (שני) לקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת תיקון לחוק חיילים שנספו במערכה, הכולל בין היתר את העלאת גיל היתמות לגיל 30, הרחבת טווח הגילאים בהם זכאים יתומי צה"ל וכוחות הביטחון לתגמולים חודשיים עד לגיל 40, מתן מענק חד פעמי ליתומים מעל גיל 40, תוכנית הליווי האישית ליתומים מתחת לגיל 21 ועוד.

בשנים האחרונות הוביל אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון עבודה מטה מקיפה שנועדה להרחיב את מעגל ההכרה, התמיכה והזכויות של יתומי צה"ל וכוחות הביטחון, מתוך הבנת מציאות חייהם המורכבת וכחלק מהמחויבות של מערכת הביטחון לנופלים והנופלות.

במסגרת העבודה, יזם שר הביטחון ישראל כ"ץ את הקמתה של ועדה ציבורית בראשות המשנה לנשיא בית המשפט העליון (בדימוס), פרופ’ אליקים רובינשטיין, שכללה גם את חברי הוועדה; פרופ' שלמה מור יוסף – יו"ר המועצה הציבורית להנצחת החייל, פרופ' רחלי דקל מבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בר אילן, האלוף (במיל') מיקי אדלשטיין נציג צה"ל, ד"ר גרניט אלמוג-ברקת מרצה בכירה באוניברסיטת בן-גוריון, גב' יעל אגמון נציגת משרד האוצר, מר אלברטו (אלי) אמסלם נציג היתומים הבוגרים מטעם ארגון אלמנות ויתומי צה"ל ועו"ד סיגל רקנטי מרכזת הוועדה.

המלצות ועדת רובינשטיין אומצו במלואן על ידי שר הביטחון, שאף הורה על הרחבתן. לאור זאת גיבש משרד הביטחון, בהובלת אגף משפחות, הנצחה ומורשת, תיקון חקיקה שיעגן את מלוא ההטבות כנדרש באופן ברור ומחייב.

אלו התיקונים לחוק

התיקון, שמוערך בעלות כוללת של כחצי מיליארד שקלים בשנה הראשונה, כולל בין היתר:

העלאת גיל היתמות לגיל 30.

הרחבת טווח הגילאים הזכאים לתגמולים חודשיים ליתומים עד גיל 40 – עם הפסקת התגמול לאם האלמנה, יתומים מגיל 21 עד 30 יקבלו תגמול חודשי בסך 3,651.92 ש"ח ויתומים בגילאי 30-40 יקבלו תגמול חודשי בסך 2,000 ש"ח – וכן מענק חד פעמי בגובה 50,000 ש"ח שיינתן בשתי פעימות ליתומים שבמועד כניסת החוק לתוקף הינם מעל גיל 40.

הרחבת תקצוב תכנית ליווי אישי (תל"א) ליתומים עד גיל 21 – התוכנית תעוגן בחוק ותתוקצב בעד 50,000 ש"ח לכל יתום. כמו כן, יינתן מענק שיעורי עזר שנתי בסך 2,500 ש"ח לכל יתום בכיתות א'-יב'.

הכפלת מענקי נישואין ודיור- המענק שעומד כיום על 174,082 ש"ח יוכפל לכ-300,000 ש"ח.

סיוע במימון שכ"ל ללימודים אקדמאיים והכשרה מקצועית עד גיל 60.

סיוע ליתומים בטיפולי פוריות.

טיפול נפשי – בנוסף לזכאות לטיפול פסיכולוגי המוקנית כיום לכלל יתומי מערכת הביטחון וזאת ללא מגבלת גיל, ממליצה הועדה לאפשר טיפול באמצעות התערבות לרווחה רגשית ללא מגבלת גיל בנושאים שונים וזאת בנוסף לטיפולים הפסיכולוגיים. יצוין כי במסגרת הרחבות אלו, גם ילדיהם של חללי מערכות ישראל, אשר אובדן ההורה אירע לאחר גיל 21, יוכלו להיעזר בטיפול נפשי והתערבות לרווחה רגשית ללא מגבלת גיל ובמקביל.

הוקמה יחידה חדשה וייעודית לטיפול ביתומים באגף משפחות הנצחה ומורשת- שנועדה להיות העוגן הקבוע שנמצא בקשר רציף ומלווה עם היתומים לאורך שנים במגוון תחומי החיים.

טיפול באוכלוסיות ייחודיות- ניתנה התייחסות לסיוע לאוכלוסיות ייחודיות, ביניהן יתומים שהתייתמו משני הוריהם ויזכו להארכת התגמול לו הם זכאים (8,665.75 ש"ח לחודש) ל – 13 שנים או עד גיל 50 המוקדם מביניהם; יתומים שלא עומדים ברשות עצמם יקבלו את התשלום החודשי ללא קיזוז קצבת הנכות המקבלת מביטוח לאומי כמקובל כיום, סיוע בחונכות בכל גיל ומענק שנתי בסך 3,000 ₪ לטובת התפתחות אישית; ליתומים בני 30 ומעלה שלא השתלבו בשוק התעסוקה יינתן סיוע באמצעות כלים טיפוליים, רגשיים, תעסוקתיים ושיקומיים.

הרחבת ההטבות גם לאלמנות והורים שכולים

בנוסף לרפורמה במענים עבור יתומי צה"ל, הוחלט כי על הרחבת ההטבות הניתנות לאלמנות ולהורים שכולים. אלמנות יקבלו תוספת סיוע בתגמול החודשי ליתומים מגיל לידה עד גיל 3 חודשים בסך 6,000 ש"ח לחודש, בגילאי 3 חודשים ועד גיל 3 תוספת בסך 3,000 ש"ח לחודש ותוספת של 1,500 ש"ח לחודש ליתומים בגילאי 3-6.

כמו כן, תינתן תוספת מענק מיוחד בשנה הראשונה לאחר האובדן, הוספת האפשרות לסיוע עבור רכב משומש, העלאת סכומי הסיוע בתחום הדיור לדירה ראשונה, החלפת דירה, שיפוצים, התקנת מעלון, שכר דירה וצמצום משכנתה. נוסף על כך, נוספה אפשרות סיוע בטיפולי פוריות.

הורים שכולים יקבלו תוספת לתגמול החודשי לכל אחד מאחיי החלל מתחת לגיל 3 בסך 2,500 ש"ח לחודש ולאחים שנולדו עד 5 שנים לאחר האובדן, סיוע חד פעמי בלימודי העשרה, העלאת סכומי הסיוע בתחום הדיור לדירה ראשונה, החלפת דירה, שיפוצים, התקנת מעלון, שכר דירה וצמצום משכנתה. בנוסף, הועלה גיל הסיוע באבחון תעסוקתי לגיל 60.

"האחריות שלנו למשפחות השכולות מתחדדת ומתעצמת"

"מהרגע הראשון הנחיתי להרחיב באופן משמעותי את המלצות ועדת רובינשטיין – מתוך הבנה שהמחויבות שלנו ליתומי מערכות ישראל, לאלמנות ולהורים השכולים אינה יכולה להישאר בגבולות המינימום, אלא חייבת לבטא את המקסימום שאפשר וראוי לעשות" אמר כ"ץ. "דווקא לנוכח המציאות המורכבת שנוצרה לאחר שנתיים של מלחמה, האחריות שלנו כלפי המשפחות השכולות מתחדדת ומתעצמת. חובתנו המוסרית והלאומית היא לעטוף, לחזק ולהבטיח למשפחות יציבות, ביטחון אישי וליווי מתמשך לאורך שנים – לא כטובה, אלא כברית ערכית עמוקה של מדינת ישראל עם מי שנשאו במחיר הכבד ביותר למען ביטחונה".

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הוסיף כי "זהו תיקון מוסרי, ערכי והכרחי למדינת ישראל. במשך שנים נמנעו מלקבל החלטה בנושא ואנחנו שמים לזה סוף ומביאים פתרון אמיתי, עמוק ומכבד. זו האחריות שלנו כחברה וכמדינה – לא רק לזכור את הנופלים, אלא לדאוג באמת ובמעשה למשפחותיהם".

יו"ר ועדת העבודה והרווחה, ח"כ מיכל וולדיגר, ציינה כי "בעבודה מאומצת ובשיתוף פעולה עשינו תיקון היסטורי. הוועדה בראשותי העבירה חוק שתואם למדינת ישראל 2026 ומשנה סעיפים שנחקקו מימי בן גוריון ודרשו תיקונים קריטיים. אלו תיקונים רגישים והיסטוריים הנוגעים בלב הפועם של החברה הישראלית ובחוב העמוק שלנו למי ששילמו את המחיר היקר מכל, מחיר השכול. הוועדה בראשותי תמשיך לדאוג למשפחות השכולות, כמו גם לפצועים, לחיילי המילואים ולכלל אזרחי מדינת ישראל. כך עשינו עד כה בחקיקה וכך נמשיך לעשות גם בשגרת הוועדה".