גבר בן 51 אותר מחוסר הכרה עם פציעות חודרות בחדר מדרגות באופקים. כוחות הצלה קבעו את מותו והמשטרה פתחה בחקירה בחשד לרצח

הבוקר (שני) בשעה 07:13 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב נגב, על גבר שנמצא מחוסר הכרה באופקים.

חובשים ופראמדיקים של מד"א שהגיעו למקום, דיווחו על גבר בן 51 ללא סימני חיים, עם פציעה חודרת וקובעים את מותו.

חובש רפואת חירום במד"א שמעון עמר, סיפר: "הובילו אותנו אל הגבר ששכב כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, עם פציעה חודרת בגופו. ביצענו בדיקות רפואיות ולצערנו נאלצנו לקבוע את מותו במקום".

משטרת ישראל שהוזעקה למקום פתחה בחקירה. כוחות משטרה מתחנת אופקים נמצאים בזירה והחלו באיסוף ממצאים, גביית עדויות ובסריקות לאיתור חשודים במעורבות באירוע.

על פי הודעת המשטרה נסיבות האירוע נבדקות ועל פי החשד הראשוני, הרקע לאירוע פלילי.