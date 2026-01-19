מושל פנסילבניה ג'וש שפירו, שהיה אחד המועמדים לשמש כסגנה של קמלה האריס ב-2024, חשף בספרו החדש כי נשאל במהלך בדיקת ההתאמה לתפקיד האם הוא שימש בעבר כ"סוכן של ממשלת ישראל" או היה בקשר עם המוסד

מושל פנסילבניה ג'וש שפירו, שהיה אחד המועמדים לשמש כסגנה של קמלה האריס במהלך המירוץ לנשיאות ב-2024, חשף בספרו החדש פרטים דרמטיים מהליך בחירת המועמד והסינון שעבר. לדבריו, אנשי הצוות של האריס שאלו אותו במהלך הבדיקה האם הוא שימש בעבר כ"סוכן של ממשלת ישראל" או קיים קשר עם סוכני מוסד.

שפירו ציין כי דיינה רמוס, לשעבר היועצת המשפטית של הבית הלבן ובכירה בצוות הסינון של האריס, שאלה אותו שאלות שהוא ראה כ"עימותים שלא לצורך". "האם הייתי סוכן כפול של ישראל? היא רצינית?" כתב בספר. "אחרי זה היא שאלה האם אי פעם התקשרתי עם סוכן סמוי של ישראל. עניתי לה: 'אם הם היו סמויים, איך לעזאזל אני אדע?'".

המושל היהודי כתב בספרו כי הוא תהה האם החקירה ה"אגרסיבית" סביב נאמנותו לישראל ועמדותיו המדיניות נבעו מהיומו המועמד היהודי היחיד שנותר ברשימת המועמדים הסופית – אך כשהוא הביע זעם על עצם החשד והעלבון שבשאלה, נאמר לו כי הצוות "פשוט עושה את עבודתו". "אני מבין את זה – אבל עצם זה שהשאלה נשאלה, או שמישהו אחר הורה לה לשאול אותה, אומר הרבה על חלק מהאנשים שסובבים את סגנית הנשיא", כתב שפירו. עם זאת, יש לציין כי שאלות לגבי קשרים עם סוכנויות ביון זרות, ובהן המוסד הישראלי, בהליכי סיווג ביטחוני בארה"ב – נחשבות כשאלות שגרתיות עבור מועמדים לתפקידים רגישים.

בהמשך הספר שפירו תיאר פגישה מתוחה עם האריס, שבה היא דרשה ממנו להתנצל על התבטאויותיו התקיפות נגד מחאות הסטודנטים הפרו-פלסטינים באוניברסיטת פנסילבניה וברחבי המדינה. שפירו סירב, והבהיר כי הוא לא יתנצל על מי שהוא או על עמדותיו הפרו-ישראליות – כשלטענתו, "לא ראיתי שום דבר פסול בכך שלא נהיה מיושרים לחלוטין".

שפירו גם טען כי האריס הבהירה לו שהיא מחפשת סגן "שיספק תמיכה מוחלטת" וימלא אחר ההוראות של ראש הסגל שלה – בעוד שהוא ניסה לקדם רעיון של שותפות שוויונית יותר. "האריס אמרה שזה היה ציפייה לא ריאלית" כתב. "היא חיפשה עוזר צייתן ולא שותף חזק, והופתעתי עד כמה היא נראתה כמי שסולדת מהתפקיד". הפערים הובילו את שני הצדדים למסקנה שהריצה המשותפת לא בהכרח מתאימה – ובסופו של דבר, האריס בחרה במושל מינסוטה טים וולז כמועמד שלה לתפקיד סגן הנשיא.