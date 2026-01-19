בצה"ל ובמערכת הביטחון מזהים התגברות של ירי חמולות למרחבים שונים בעיר, ירי העלול יום אחד לשנות כיוון לעבר חיילי צה"ל והתושבים היהודים בחברון

המבצע הרחב אותו פתח צה"ל הבוקר (שני) בחברון, מגיע על רקע התגברות תופעות ירי החמולות למרחבים שונים בעיר בימים ובשבועות האחרונים.

תופעת הירי האמורה מתגברת במיוחד בשכונת ג'אבל שבעיר, שם מידי לילה ולעיתים גם באמצע היום נורות צרורות של יריות כאות הזדהות, שמחה ולעיתים גם סתם כך.

בצה"ל ובמערכת הביטחון מבינים שמדובר בשימוש בנשק בלתי חוקי וכן בעובדה שמי שמשתמש בנשק סתם כך עלול להפנות את הנשק הזה גם כלפי חיילי צה"ל והתושבים במרחב, ולכן החליטו בחטיבה לפעול בצורה עצימה עם כוחות מיוחדים של שב"כ משמר הגבול לוחמי מילואים ועוד כדי למגר את התופעה.

גורם ביטחוני אומר שהפעילות תימשך שמה כמה ימים עד אשר יאספו גם הנשקים וגם תופסק הפעילות הבלתי חוקית הזו.

נציין כי העיר חברון היא עיר תומכת חמאס בצורה מובהקת ולכן ישנה חשיבות נוספת לפעולה בעיר הזו.