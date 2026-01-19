האלוף במילואים אליעזר צ'ייני מרום התייחס הבוקר (שני) בריאיון ברדיו 103FM לשלב ב אותו מקדם הנשיא טראמפ ברצועת עזה עם הקמת הוועד המנהל של עזה.
לדבריו: "בעזה כל העקרונות של מדינת ישראל מופרים כרגע גם לצערי גופותו של החלל החטוף רן גואילי לא מוחזרת לישראל, גיבור ישראל נשאר בצד העזתי."
עוד הוסיף: "גם לא פירקנו את חמאס מנשקו גם חמאס לא פירזנו את רצועת עזה כל הדברים האלה לא קרו".
צ'ייני התייחס גם לתקיפה האמריקנית באיראן: "אנחנו צריכים לפצח מה קרה פה ולמה טראמפ לא תקף, אני מעריך שהוא רצה מכה של זבנג וגמרנו, לפגוע במטרות של משמרות המהפכה."
לדבריו: "אני חושב שישראל אמרה לו, 'תקיפה אחת לא תפיל את השלטון, ואתה חושף את ישראל לתקיפה איראנית'".
