19.01.2026 / 07:32

כוחות הצלה הוזעקו לפזורת אלעטראש בעקבות דיווח על אישה שנפגעה בגופה מירי. צוות מד"א קבע את מותה במקום והמשטרה עצרה את בעלה כחשוד ברצח

משטרת ישראל פתחה הערב בחקירה בעקבות דיווח על איתור אישה בשנות ה־40 לחייה בפזורת אלעטראש, כשעל גופה סימני פציעת ירי חודרת. צוות מד״א שהוזעק למקום נאלץ לקבוע את מותה. עם קבלת הדיווח פעלו כוחות משטרה של המחוז הדרומי, בהובלת שוטרי תחנת העיירות, בזירת האירוע ואספו ראיות וממצאים לצורך איתור המעורבים. בתוך זמן קצר, ולאחר ביצוע פעולות חקירה מהירות, עצרו כוחות המשטרה חשוד בשנות ה־50 לחייו, בעלה של הקורבן, בחשד למעורבות באירוע. מחקירה ראשונית עולה החשד כי מדובר באירוע אלימות בתוך המשפחה. בתום הערכת מצב שקיים מפקד מרחב רותם, נצ״מ ששי שלמה, ובהנחיית מפקד המחוז הדרומי, ניצב חיים בובליל, הוחלט כי החקירה תנוהל ביחידה המרכזית של מרחב רותם, תוך מיצוי כלל פעולות החקירה הנדרשות לביסוס הראיות והבאת כל חשוד המעורב לדין. ממשטרת ישראל נמסר כי זו תמשיך במאבק הנחוש בפשיעה ובאלימות בחברה הערבית, למען חיזוק ביטחון הציבור ושלטון החוק.

