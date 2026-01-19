כוחות צה"ל, שב"כ, משטרה ומג"ב החלו הלילה במבצע נרחב לסיכול טרור בעיר חברון שבחטיבת יהודה. המבצע צפוי להימשך מספר ימים

כוחות הביטחון בהובלת חטיבת יהודה פתחו במהלך הלילה (א'), במבצע בשכונת ג׳בל ג׳והר שבחברון לסיכול תשתיות טרור, מיגור החזקת אמצעי לחימה באופן בלתי חוקי וחיזוק הביטחון במרחב.

המבצע יימשך מספר יממות ובמסגרתו ישמעו קולות נפץ ותורגש תנועה ערה של כוחות צה"ל במרחב.

דובר צה"ל מסר כי כוחות הביטחון ימשיכו לפעול באופן יזום לסיכול טרור ברחבי יהודה ושומרון.

בסוף השבוע האחרון פורסם כי נתפסו מסמכים ברצועת עזה העידו על כוונת חמאס לבצע פשיטה על היישובים ביהודה ושומרון ובקו התפר.

על פי הדיווח של אלמוג בוקר, המסמכים, שנתפסו על ידי כוחות צה"ל במהלך הפעילות ברצועת עזה, כללו בין היתר התכתבויות ושיחות של בכירי חמאס שהעידו על כוונה לפשוט על היישובים. בשונה מיישובי העוטף, במקרה הזה לא מדובר בתוכנית מפורטת עם שמות יישובים ולא יורדים לרזולוציות, אלא חושפים את הכוונות של ארגון הטרור.

כחלק מלקחי 7 באוקטובר, בין היתר גם על בסיס המסמכים שנתפסו, באגף המודיעין הנחו כי תרחיש הייחוס ביהודה ושומרון הוא כמו שהיה בעוטף עזה, כלומר פשיטה על היישובים. זאת אחד הסיבות לכך ששר הביטחון ישראל כ"ץ הנחה לאחרונה את פיקוד המרכז להכין תוכנית מבצעית לכיבוש מחנות פליטים נוספים ביהודה ושומרון, כפי שנעשה בטול-כרם, ג'נין, ונור א-שמס. המטרה היא לכבוש את מחנות הפליטים ולהישאר בהם, לא להיכנס ולצאת.