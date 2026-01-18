הפרשן הפוליטי עמית סגל, התייחס היום (ראשון) לסערה סביב דוד זיני שאמר לנשים בארון השב"כ כי הוא לא יוכל ללחוץ את ידן משום שהוא אדם דתי.
סגל התייחס לציוצה של מובילת המחאה שקמה ברסלר בדברים, ותקף אותה על כך. תחילה נזכיר כי ברסלר כתבה: "גם שבת. וכיפור. ועדיין זיני יעבוד בשניהם. כאשר מכירים את המשנה של צבי טאו שזיני למד בחצרו יודעים שהעניין הוא לא לחיצת יד אלא שירות נשים. ואחכ להט"ב. ואח"כ כל מי שלא יהודי כמוהם".
סגל התייחס לדברים וכתב: "פרופסור ברסלר, אם הבנתי נכון את הציוץ, הזהירה שזה מתחיל בלא ללחוץ יד לנשים, אחר כך זה נגמר בזה שיסלקו את הנשים מצה"ל, ואחר כך, אם הבנתי נכון, או שעוצרים או שהורגים את כל ההומואים והחילונים.
כל זה היה יכול להתקבל בסלחנות, הבנה ותפילות לבריאות הנפש, אלמלא שקמה ברסלר עצמה כבר נתקלה פעם ביהודי דתי שלא לחץ יד". כאן הביא סגל תיעוד בו נראית ברסלר נתקלת ביועץ המשפטי לשעבר אביחי מנדלבליט, שללא לחץ את ידע מטעמי דת, ובמקום זאת, שניהם עשו מין קפיצה קטנה במקום.
לסיום כתב סגל: "אלא אם, יכול להיות שהיא חשבה שיש איזה מנהג דתי קדום, שכשרואים פרופסור לפיזיקה כופפים פעמיים, או שפשוט אין לה מושג מהחיים שלה והכל פוזיציה".
דגבא
דגבא

העניינן עם אנשי מחאה, גם ברסלר וגם דפני ליף וכיו"ב, שהם בד"כ יותר פוזה ותדמית, סיסמאות וסמלים, מאשר טוענים למציאות. עליהם המשימה לצעוק ולהתלונן, פחות לספק פתרונות בהתאם למציאות.23:20 18.01.2026
אבי
אבי

עזוב כולם שם בשמאל אנשים חולים על כדורים23:30 18.01.2026
GGG
GGG

היועץ המשםטי לשעבר לא המכהן ולמרות שזיני רשאי לנהוג כרצונו זה יכול להתגלגל קדימה וזה החשש23:45 18.01.2026
ZB
ZB

כשלמדתי מתמטיקה באוניברסיטה המרצים ציינו לפנינו את ההיסטוריה של אלו שהמשפטים נקראו על שמם רובם גמרו בבית משוגעים כי בזמנו לא הבינו איך לטפל00:12 19.01.2026
