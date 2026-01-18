עמית סגל תוקף היום את מובילת המחאה שקמה ברסלר, על התגובה שלה לכך שדוד זיני סירב ללחוץ יד של נשים בשב"כ, וכתב: "אין לה מושג מהחיים שלה והכל פוזיציה"

הפרשן הפוליטי עמית סגל, התייחס היום (ראשון) לסערה סביב דוד זיני שאמר לנשים בארון השב"כ כי הוא לא יוכל ללחוץ את ידן משום שהוא אדם דתי.

סגל התייחס לציוצה של מובילת המחאה שקמה ברסלר בדברים, ותקף אותה על כך. תחילה נזכיר כי ברסלר כתבה: "גם שבת. וכיפור. ועדיין זיני יעבוד בשניהם. ‏כאשר מכירים את המשנה של צבי טאו שזיני למד בחצרו יודעים שהעניין הוא לא לחיצת יד אלא שירות נשים. ואחכ להט"ב. ואח"כ כל מי שלא יהודי כמוהם".

סגל התייחס לדברים וכתב: "פרופסור ברסלר, אם הבנתי נכון את הציוץ, הזהירה שזה מתחיל בלא ללחוץ יד לנשים, אחר כך זה נגמר בזה שיסלקו את הנשים מצה"ל, ואחר כך, אם הבנתי נכון, או שעוצרים או שהורגים את כל ההומואים והחילונים.

כל זה היה יכול להתקבל בסלחנות, הבנה ותפילות לבריאות הנפש, אלמלא שקמה ברסלר עצמה כבר נתקלה פעם ביהודי דתי שלא לחץ יד". כאן הביא סגל תיעוד בו נראית ברסלר נתקלת ביועץ המשפטי לשעבר אביחי מנדלבליט, שללא לחץ את ידע מטעמי דת, ובמקום זאת, שניהם עשו מין קפיצה קטנה במקום.

לסיום כתב סגל: "אלא אם, יכול להיות שהיא חשבה שיש איזה מנהג דתי קדום, שכשרואים פרופסור לפיזיקה כופפים פעמיים, או שפשוט אין לה מושג מהחיים שלה והכל פוזיציה".