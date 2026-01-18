המשחק הגדול שיש לכדורגל הישראלי להציע מכבי חיפה מול מכבי תל אביב הבטיח וקיים, ארבע פציעות, חמישה שערים ו-1:4 עצום לירוקים

שתי הגדולות של הכדורגל הישראלי נפגשו לקלאסיקו בסמי עופר, בסיומו מכבי חיפה הביסה 1:4 את מכבי תל אביב. אחרי מחצית ראשונה דרמטית, בכר וחניכיו חגגו ברבע השעה האחרונה והביסו את היריבה הגדולה.

המחצית הראשונה הייתה בסימן פציעות, לא פחות משלושה שחקנים הוחלפו בחילופים כפויים. מכבי תל אביב איבדה בדקה ה-20 אתטייריס אסנטה ועשר דקות לאחר מכן את אושר דוידה. חניכיו של בכר הצטרפו בדקה ה-41 אחרי שאלעד אמיר לא היה יכול לדרוך על רגלו והוחלף.

בעקבות הפציעות הרבות, השופט גל לייבוביץ' הוסיף שבע דקות אותם מכבי חיפה ניצלה ועלתה ליתרון בדקה 45+4, משער בכורה במועדון של מיכאל אוחנה. מכבי תל אביב עלתה בסערה למחצית השנייה ושגיב יחזקאל השווה בדקה ה-51, אחרי בלאגן ברחבת מכבי חיפה.

בדקה ה-58 חילוף כפוי רביעי. קני סייף סובב את הרגל אחרי בעיטה, והוחלף גם הוא. בדקה ה-79 דווקא אחרי הדקות הטובות של מכבי תל אביב, גיא מלמד החזיר את היתרון לירוקים אחרי הרמה אדירה על פייר קורנו. זה שערו החמישי בשמונה הופעות ליגה העונה. שתי דקות בלבד חלפו וקנג'י חורה קבע 1:3 אדיר.

בדקה ה-84 עלה חלוץ הנוער ניר גבאי, והבקיע את הרביעי אחרי שתי דקות בלבד. כמעט שנתיים עברו מאז הניצחון האחרון של הירוקים על הצהובים. בכר ברצף של שמונה ניצחונות בעשרת המשחקים האחרונים, כשאיבודי הנקודות היחידים היו מול בית"ר ירושלים והפועל באר שבע מוליכות הטבלה. מנגד האלופה שתפגוש בשבוע הבא את היריבה העירונית הפועל תל אביב, במשבר ענק עם ארבע ניצחונות בלבד בשמונת המשחקים האחרונים ופער של תשע מהמקום הראשון.