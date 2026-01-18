הודעת הגינוי של נתניהו נגד שילוב טורקיה במועצה תואמה מראש עם וושינגטון, שרים בקבינט טוענים לחוסר אחריות ביטחונית ומביעים תסכול מהמהלך

הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס הערב (ראשון) על רקע ההודעה החריגה של לשכת ראש הממשלה ביממה האחרונה, שעסקה בחוסר ההסכמות מול האמריקנים בנוגע להרכב מועצת השלום בעזה. על פי דיווח שנמסר במהדורה המרכזית ב-i24news, הודעת הגינוי של ראש הממשלה נגד שילוב טורקיה במועצה תואמה מראש עם ארצות הברית.

בישראל מציינים כי לא קיימת הפתעה מעצם שילובם של גורמים טורקים וקטארים במועצה, אלא מהחלטת האמריקנים לשלב את שר החוץ הטורקי ונציג בכיר מקטאר בזרוע הביצועית, הוועד המנהל של עזה. גורמים בישראל אמרו כי ההודעה שפורסמה על ידי הבית הלבן בסוף השבוע התקבלה בהפתעה בירושלים, אך לא עצם המעורבות של השניים במסגרת רחבה יותר.

במהלך ישיבת הקבינט האחרונה מתחו שרים ביקורת חריפה על הקמת מועצת השלום, וטענו כי מדובר במהלך חסר אחריות ביטחונית. חלק מהשרים אמרו לאחר הדיון כי יצאו ממנו מתוסכלים. במקביל, גורם המעורה בפרטים הדגיש כי ההודעה הנרגזת לכאורה של ראש הממשלה הייתה מתואמת עם האמריקנים, וכי אין זה מקרי שלא נמסרה תגובה רשמית מהבית הלבן.

ראש הממשלה בנימין נתניהו ניסה להרגיע את השרים והציג בפניהם הבטחות שקיבל, לדבריו, מנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. נתניהו אמר כי טראמפ רואה עין בעין עם ישראל את הצורך בפירוז מלא של רצועת עזה לפני כל מהלך של שיקום, פירוז שיכלול אמצעי לחימה, מנהרות ויכולות ייצור צבאיות של חמאס.

לדבריו, הנשיא האמריקני הציב לחמאס לוח זמנים ברור לעמידה בדרישות, וכי אם הארגון לא יעמוד בו, ישראל תקבל אור ירוק לפעול. למרות זאת, שרים בקבינט המשיכו למתוח ביקורת על המהלך וטענו כי מדובר בסיכון מיותר וכי הממשלה אינה מקבלת תמונה מלאה על ההשלכות בשטח.