המטוסים החדשים יצטרפו לפעילות המבצעית השוטפת של חיל האוויר, כחלק מהמשך חיזוק מערך ה"אדיר" והעמקת שיתוף הפעולה הביטחוני בין ישראל לארצות הברית

שלושה מטוסי קרב מדגם F-35i "אדיר", מתוצרת חברת Lockheed Martin, נחתו היום (ראשון) בבסיס נבטים של חיל האוויר. עם נחיתתם החלה קליטתם המבצעית של המטוסים, שיוצבו בטייסת "אריות הדרום" (טייסת 116) ובטייסת "נשר הזהב" (טייסת 140). על גבי המטוסים הוטבע סמל חיל האוויר.

מדובר בתוספת נוספת למערך ה"אדיר", הפועל מאז פרוץ המלחמה באופן רציף במגוון משימות הגנה ותקיפה בכלל זירות הלחימה. בחיל האוויר מציינים כי שילוב המטוסים החדשים נועד להרחיב את היקף הכשירות המבצעית ולחזק את היכולת להתמודד עם אתגרים משתנים בזירות השונות.

בצה״ל מדגישים כי קליטת המטוסים מהווה נדבך נוסף בתהליך חיזוק חיל האוויר, וכי היא משתלבת בהמשך שיתוף הפעולה הביטחוני עם ארצות הברית, הנתפס כמרכיב מרכזי בשימור העליונות האווירית ובחיזוק היציבות האזורית.