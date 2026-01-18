בסרטון חדש ונוקב שהופץ ברשתות החברתיות, משגר הרב ניר בן ארצי מסר שלדבריו מופנה לדרגים הבכירים ביותר במדינה. במונחים של נבואת זעם, מתייחס הרב למאבקי הכוח בין הימין לשאר חלקי המפה הפוליטית ומזהיר מפני השלכות אישיות קשות על אלו העומדים בדרכו של המחנה הלאומי.
"קומץ קטן ששולט על הארץ"
הרב בן ארצי פתח את דבריו בקביעה נחרצת לגבי עתיד הממשלה והימין: "אומר בורא עולם: הימין יעלה והימין ימשיך לעלות, ותפסיקו להפריע לימין". לדבריו, מי שעומד מאחורי ההתנגדות הוא "קומץ קטן שמפריע לימין, כמה אנשים – 50 או 100 אנשים – כאילו מיליונים מפריעים".
לטענת הרב, כוחו של אותו קומץ נובע מאחיזתו במוקדי השפעה: "יש להם מפתחות, יש להם שמה ושמו אחר. תפסו כמה מקומות גבוהים בארץ ישראל וככה הם שולטים על הארץ מכל מיני אנשים בכירים".
"יתבזו ברחובות ובכל מקום"
בהמשך דבריו, עבר הרב למילים קשות המכוונות ישירות לאותם בכירים, כשהוא חוזה להם מפלה אישית משפילה. "הבכירים האלה ייפלו בפח פעם, ויהיו בזויים ויהיה להם נזק בנפש שלהם ובמשפחות שלהם", הזהיר הרב והוסיף: "יתבזו ברחובות ויתבזו בכל מקום. הכיסא הגבוה ביותר שהיה להם – הם יהיו בתחתית האדמה. ככה יהיה להם בדיוק".
לדבריו, לא מדובר בתהליך שייקח זמן רב, אלא באירועים שמתרחשים כבר ברגעים אלו: "לא 100 שנה, עכשיו מתחילה סדרה חדשה של להפיל את כל האנשים המתגאים על עם ישראל. הם מפריעים לעם ישראל, הם מפריעים ליהודים, מפריעים לקדוש ברוך הוא".
את דבריו חתם הרב באזהרה גורפת לכל מי שלוקח חלק במה שהוא מכנה "הפרעה" לעם ישראל: "כולכם אתם תשלמו – נשים וגברים, או זקנים או זקנות".
מה דעתך בנושא?
1 תגובות
0 דיונים
אריה שוסטר
מפגר עם דיפלומה19:45 18.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר