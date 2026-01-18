למרות שהייתה אמורה לעשות זאת עד סוף אוקטובר 2025, הממשלה תניח את תקציב 2026 על שולחן הכנסת רק מחר. למרות ההצהרות, בקואליציה מעריכים כי המפלגות החרדיות יתמכו בתקציב בקריאה ראשונה גם בלי חוק הגיוס

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' צפוי להניח מחר (שני) את תקציב המדינה לשנת 2026 על שולחן הכנסת, כך לפי דיווחים בכלי תקשורת שונים.

בתחילת חודש דצמבר 2025 הממשלה אישרה את התקציב, שעומד על כ-662 מיליארד ש"ח. לפי חוק יסוד: משק המדינה, הממשלה הייתה אמורה להניח את חוק התקציב על שולחן הכנסת לכל המאוחר עד סוף חודש אוקטובר 2025, אולם היא לא עשתה זאת.

כעת, שר האוצר סמוטריץ' יביא את התקציב לאישור בקריאה ראשונה במליאת הכנסת, ולאחר מכן חוק התקציב יעבור לדיון בוועדת הכספים (או ועדות אחרות, בהתאם לנושא הנידון). אחרי שכל ועדה תאשר אצלה את התקציב, החוק יחזור למליאת הכנסת לאישור בקריאה שנייה ושלישית.

לפי חוק יסוד: הכנסת, הכנסת צריכה לאשר את התקציב עד ה-31 במרץ, אחרת הכנסת מתפזרת אוטומטית ויוצאים לבחירות. בנוסף, היועצת המשפטית של הכנסת, עו"ד שגית אפיק, סוברת כי צריך לפחות 60 יום בין האישור בקריאה ראשונה במליאה לבין האישור בקריאה שנייה ושלישית, זאת כדי לתת לוועדות מספיק זמן לדון בחוק. מכיוון שהשנה, לפי הלוח העברי, תאריך זה יוצא יום לפני ליל הסדר, סביר להניח שחברי הכנסת ירצו לאשר את התקציב לפני הדד-ליין החוקי, ולכן שואפים להעלות את התקציב לאישור בקריאה ראשונה כבר השבוע או ביום שני בשבוע הבא.

בעקבות זאת, ולמרות הצהרות המפלגות החרדיות כי לא יצביעו בעד חוק התקציב לפני שחוק הגיוס עובר, בקואליציה מעריכים כי התקציב יעבור בקריאה ראשונה עוד לפני תום הדיונים בוועדת החוץ והביטחון על חוק הגיוס.