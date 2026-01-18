במבצע חשאי ומורכב שנשען על מודיעין מדויק, הושב לישראל החלל החטוף אורון שאול ז״ל, כעבור כמעט עשור מאז נפילתו בקרב בשג׳אעייה במבצע צוק איתן • המבצע, שכונה "דרום אדום", כלל מעצר גורם מפתח, פעילות ייעודית בנכס אזרחי והקפדה על תכנון זהיר שנועד למנוע פגיעה בחטופים חיים

לפני כשנה השלימו צה"ל ושב"כ מבצע חשאי ומדויק בשם "דרום אדום", שבמסגרתו הושב לישראל החלל החטוף אורון שאול, סמ״ר בחטיבת גולני, שנפל בקרב בשכונת שג׳אעייה ב-20 ביולי 2014 במהלך מבצע "צוק איתן" ונחטף בידי חמאס.

על פי פרטי המבצע, במסגרת תחקור עצורים התקבל בשלב ראשון מידע מודיעיני ראשוני על נכס אזרחי שבו הוחזק שאול לאורך השנים. בהמשך, ולאחר איסוף מידע נוסף, הוחלט לצאת למבצע ייעודי שבמהלכו נעצר גורם מפתח אשר התגורר באותו נכס. במהלך חקירתו בשב״כ התקבל מידע מדויק באשר למיקומו של החלל החטוף.

המבצע המקדים בוצע על ידי כוחות סיירת מטכ"ל. יממה לאחר מכן, ובזכות רצף של מהלכים מודיעיניים ומבצעיים, בוצעה פעילות מיוחדת נוספת של שב"כ יחד עם כוחות משייטת 13 וחטיבה 188, בפיקוד אוגדה 162 ובהכוונת מפקדת השו"ן. במסגרת הפעילות חולץ אורון שאול ז"ל מהנכס האזרחי שבו הוחזק במשך שנים, והושב לישראל.

במערכת הביטחון ציינו כי תכנון וביצוע המבצע נעשו באופן זהיר ומדויק, במטרה שלא לסכן חטופים חיים שהוחזקו במרחב העיר עזה. בצה"ל ובשב"כ הדגישו כי כוחות הביטחון ימשיכו לפעול בכל הכלים העומדים לרשותם עד להשבתו של אחרון החטופים.