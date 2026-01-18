בבית החולים מבהירים הערב כי ההודעות המופצות בשמם בדקות האחרונות כוזבות לחלוטין: "לא חל כל שינוי בהיערכות, ממליצים לנהוג באחריות ולא להפיץ שמועות"

דוברות בית החולים איכילוב פרסמה הערב (ראשון) הודעה דחופה לציבור, בעקבות שרשרת הודעות כוזבות המופצות בדקות האחרונות ברשתות החברתיות ובקבוצות הוואטסאפ בשמו של המרכז הרפואי.

בבית החולים מבהירים באופן חד-משמעי כי מדובר ב"פייק ניוז" וכי בניגוד לדיווחים המטעים, לא חל כל שינוי במצב ההיערכות של בית החולים או בהנחיות לציבור.

מהנהלת בית החולים נמסר: "בדקות האחרונות מופצות הודעות כוזבות בשם בית החולים. אנו מבהירים כי מדובר בפייק. בניגוד לדיווחים, לא חל כל שינוי בהיערכות בית החולים ואנו ממליצים לציבור לנהוג באחריות ולהסתמך על הודעות רשמיות בלבד".

במערכת הביטחון ובמערכת הבריאות שבים ומזכירים כי בעיתות מתח וחירום יש לגלות ערנות יתרה להודעות המופצות ברשת, להימנע מהעברת מידע שאינו מאומת ולעקוב אחר הערוצים הרשמיים של בתי החולים וגופי החירום.