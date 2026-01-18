פרק הגשם ה-15 לעונה מתקרב לסיומו לאחר שהביא עמו כמויות משקעים מרשימות של עשרות מילימטרים; כביש 90 נחסם לתנועה בשל שיטפונות, ובימים הקרובים צפויה הפוגה משמעותית בגשמים

מערכת הגשם הנוכחית, ה-15 במספר מאז תחילת עונת החורף, נמצאת בשעות אלו בשלבי סיום. על פי נתוני השירות המטאורולוגי, הגשמים התרכזו בשעות אחר הצהריים בצפון הארץ, בשפלה ובהרי ירושלים, לאחר שהחלו בשעות הבוקר המוקדמות בצפון. בניגוד למערכות קודמות, הפעם הגשם לא לווה ברוחות חזקות במיוחד.

במהלך היום נמדדו עוצמות גשם גבוהות לפרקי זמן קצרים, שהצטברו לכמויות דו-ספרתיות בתחנות רבות ברחבי הארץ.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . (נחל פרת. צילום: דוד לנדאו רשות הטבע והגנים)

שיאני המשקעים והצפות בדרום

את טבלת המשקעים מוביל הגליל המערבי, שם נמדדו כמויות שיא של 32 מ"מ בתחנות בית העמק וצוריאל. באזורי חיפה והכרמל, הגליל העליון והתחתון, רמת הגולן, השומרון ומישור החוף הדרומי נמדדו כמויות שנעו בין 20 ל-25 מ"מ. גם באזור הכנרת, השפלה וירושלים נרשמו כמויות יפות של 15-20 מ"מ.

במישור החוף הדרומי, באזור אשקלון ועוטף עזה, הגשמים העזים הובילו להצפות מקומיות במהלך היום.

שיטפונות וחסימות כבישים

הגשמים הגיעו גם לצפון הנגב ולמדבר יהודה, שם נרשמו זרימות משמעותיות בנחלים אוג, קומראן וערוגות. בעקבות השיטפונות, כביש 90 נחסם לתנועה בקטע שבין עין גדי למלונות ים המלח.

התחזית לימים הקרובים: קור והפוגה ממושכת

בשעות הערב הגשמים צפויים להתמעט בהדרגה. מחר (שני) בשעות הבוקר עדיין ייתכן גשם מקומי, אך לאחר מכן אנו צפויים לתקופה יבשה יחסית. על פי השירות המטאורולוגי, עשרת הימים הקרובים יהיו דלים במשקעים.

עם זאת, למרות הפסקת הגשם, הלילות צפויים להיות קרים במיוחד ורוחות צפון-מזרחיות ינשבו באזורי ההרים.