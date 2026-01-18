ראש פיקוד סנטקום האמריקאי למזרח התיכון, מייקל קורילה, התארח בכנס שיתוף פעולה ישראלי אמריקאי וחשף את אי ההסכמות בין צה"ל לצבא ארצות הברית סביב מספר היירוטים במהלך התקיפה האיראנית

הגנרל מייקל קורילה, המפקד הבכיר של פיקוד סנטקום האמריקאי, המנהל את פעילת צבא ארה"ב במזרח התיכון, התארח בכנס "IAC" לשיתוף פעולה ישראלי אמריקאי, וחשף פרטים חדשים על ליל המתקפה הראשונה של איראן על ישראל, וחשף פרטים שהרצי הלוי בחר להסתיר.

הגנרל קורילה טען במהלך ראיון חי שקיים כי "מתוך 160 רחפנים שהיו בדרך לישראל באותו רגע, אנחנו יירטנו 81. למי שלא בקיא במתמטיקה, זה משאיר 79 לישראל לטפל בהם. כנראה שהרצי "בישל את המספרים" אחר כך וסיפר שמספר ההפלות היה 82 לנו ו-82 להם, אז זרמנו עם זה" התבדח קורילה.

ולאחר מכן המשיך לתאר את האפקטיביות ההגנתית של המבצע להגנת שמי ישראל מפני מתקפות איראניות "אנשים לא מבינים כמה זה היה דרמטי, שהיו 160 רחפנים עם מטען של 15 ק"ג על כל אחד מהם, 30 טילי שיוט, 120 טילים בליסטיים לטווח בינוני, עם מטענים של עד 500 קילו ואפילו ישראלי אחד לא נפצע".

את דבריו חתם שוב קורילה בהתבדחות על דבריו של הרצי "ואנחנו יירטנו בדיוק 50.0 אחוז במדויק" אמר קורילה בחיוך.