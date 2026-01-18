מזג אוויר בימים הקרובים יהיה קר מהרגיל. יירדו גשמים מקומיים בעיקר במרכז ובדרום הארץ. מיום שלישי – הפוגה ארוכה מהגשם.
יום שני: מעונן חלקית וקר, עד לשעות הצהריים ירד גשם מקומי קל מידי פעם, בעיקר במרכז הארץ ובצפון הנגב, וקיים חשש קל לשיטפונות בנחלים. בלילה צפויה התבהרות וקיים חשש לקרה במקומות המועדים.
יום שלישי: מעונן חלקית עד בהיר וקר מהרגיל לעונה. בבוקר ובלילה צפויה קרה במקומות המועדים.
יום רביעי: מעונן חלקית בעננות גבוהה ובינונית, תחול עליה בטמפרטורות ויהיה יבש. בצפון הארץ ובהרים ינשבו רוחות מזרחיות חזקות.
יום חמישי: מעונן חלקית עד מעונן בעננות גבוהה ובינונית, הטמפ' יעלו ויהיה חמים מהרגיל לעונה ויבש. בצפון הארץ ובהרים ינשבו רוחות מזרחיות חזקות. ייתכן טפטוף מקומי.
יום שישי: הרוחות המזרחיות יחלשו, יוסיף להיות חמים מהרגיל לעונה ויבש.
