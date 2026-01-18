אחרי שתיקה תקשורתית ארוכה, הנשיא האיראני יצא לרשתות החברתיות, הפנה אצבע מאשימה כלפי העולם ואיים במלחמה בעקבות השיח הער סביב הסיכוי לפעולה אמריקאית נגד המשטר

אחרי שתיקה ארוכה ברשתות החברתיות, ובזמן שהאינטרנט חסום כמעט לחלוטין ברחבי איראן, הנשיא פזשכיאן יצא מהמחבוא והחל לשגר האשמות ואיומים כלפי העולם.

הנשיא פזשכיאן, שלא פרסם דבר ברשתות החברתיות, מאז סוף השנה שעברה, פרסם לראשונה ברשת החברתית "X", תקף את המערב, והאשים את העולם באחריות לסבל העם האיראני ולא המשטר.

בהודעה לקונית יחסית האשים פזשכיאן "אם האזרחים האיראנים סובלים מקשיים אמיתיים, אחת הסיבות המרכזיות לכך, הוא משטר הסנקציות האכזרי אשר הטילה עליהם ארצות הברית ובעלות בריתה".

וחתם את דבריו באזהרה קצרה כי "כל פעולה כנגד המנהיג העליון של ארצנו, תיתפס כפתיחתה של מלחמה כוללת כנגד כלל האומה האיראנית".

בתחילת גל ההפגנות, ניסה פזשכיאן להביע קול מתון מול ההמונים ברחובות, והביע הבנה וקבלה של טענותיהם. אך כעת נראה כי בין אם בעצמו או בין אם בלחץ המנהיג העליון, שינה פזשכיאן את הטון, ואימץ את האשמת המערב בכל בעיות המדינה.

בנוסף נראה כי פזשכיאן מפרסם את הדברים באופן פתאומי, על רקע השיח הער המתקיים סביב השאלה האם ארצות הברית עדיין מתכננת לפעול כנגד איראן בטווח הזמן הקרוב, במיוחד לאחר שטראמפ הסביר כי "צריך להתחיל לחפש שלטון אחר" לאיראן.