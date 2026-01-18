הזמר הצעיר שי וינר מוציא סינגל חדש ומרגש בשם "האור של אמא" – שיר תודה והכרת הטוב לאמא היהודייה, זו שממלאת מקום של קדושה במסורת ישראל

הזמר שי וינר, כבר בעל קריירה מוזיקלית בפני עצמו בגילו הצעיר. היום (ראשון) הוא משחרר שיר מרגש בשם "האור של אמא". השיר עושה מחווה ללא אחרת מאשר אימו, והאם היהודייה באופן כללי.

השיר מצטרף לשורה ארוכה של להיטים שכבשו את המצעדים והלבבות, ומביא מסר עמוק של כיבוד אם – מצווה מעשרת הדיברות שחז"ל מדמים אותה להכרת הטוב להקב"ה עצמו.

צפו בקליפ לשירו של שי וינר – "האור של אמא":

"אמא יש רק אחת" – שיר שכותב את סיפור החיים

מצוות כיבוד אב ואם היא אחת מעשרת הדיברות, וביהדות מקומה של האם הוא מקום של קדושה. "יידישע מאמע" – האמא היהודייה – היא לא רק דמות משפחתית, אלא סמל של מסירות נפש, של אהבה ללא תנאי, ושל האור שמאיר גם בשעות החשוכות ביותר.

"האור של אמא" הוא שיר של הכרת הטוב.

במילים נוגעות נכתב:

ואמא, בתוך הנשמה שלי היא גרה

ואת סיפור חיי כל יום כותבת

בתוך הרע מראה לי את הטוב

ואמא, את מנגינת הלב שלי היא שרה

באלף אישונים עלי שומרת

את השראה גדולה שאין לה סוף

השיר נוגע במקום העמוק ביותר: האמא שגרה בתוך הנשמה, זו שכותבת את סיפור החיים שלנו יום אחר יום, זו ששומרת עלינו מכל המזיקים בעולם – באלף אישונים.

יצירה משותפת שמחממת את הלב

את המילים והלחן כתב רמי לב, שמצליח לתרגם את הקשר העמוק בין אם לילדיה לשפה מוזיקלית נוגעת ללב. את העיבוד וההפקה המוסיקלית חתום דניאל חן, שמצליח לעטוף את הכל בצלילים מחממים ומעודדים. את הקליפ יצר דניאל פרץ.

בקולו הצעיר והטהור מצליח שי וינר לבטא את מה שכולנו מרגישים אך לא תמיד יודעים לומר: אמא יש רק אחת – המשפט הפשוט הזה מכיל בתוכו עולם ומלואו.

אחרי להיטים מוכרים כמו "יש לי מלך", "Child of God", "תן לעצמך לחלום", "מחילה", "הבנים חוזרים הביתה", "אל תדאג" ו"המגדלור שלי", מוכיח שי וינר שוב שמוזיקה יהודית-אמונית יכולה לגעת בכל לב – והפעם, במיוחד בלב של כל אמא וכל ילד.