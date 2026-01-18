ח"כ עודד פורר (ישראל ביתנו), מתייחס לדבריו של חבר הכנסת מנסור עבאס לפיהם הוא מוכן להיות האצבע ה-61 של ממשלת השינוי, ואומר כי מפלגתו לא תשב עם מפלגת אע"מ.
בראיון לרדיו 'גלי ישראל' אמר פורר: "אני אומר למנסור עבאס, לא יקום ולא יהיה. לא תהיה ממשלה שנשענת על קולות אנטי ציוניים, בין אם זה מנסור עבאס ובין אם זה מפלגות אנטי ציוניות אחרות"
פורר נשאל: "אתה משווה בין חרדים למנסור עבאס?". הוא השיב: "אני לא משווה. אני לא אשב עם מפלגה אנטי ציונית".
יעקב ברדוגו שאל אותו: "ש"ס היא מפלגה אנטי ציונית?". פורר השיב: "כן. אריה דרעי ומשה גפני הם המנהיגים של היהדות הרפורמית החדשה. אין דבר יותר רפורמי מזה שבא אדם ואומר בשם היהדות 'נמות ולא נתגייס'".
יעל
אבל ישבתם עם רע"מ בממשלת "השינוי". מה השתנה?18:22 18.01.2026
פטריוט
כל המפלגות העלובות שישבו עם האחים המוסלמים לכאורה. עכשיו מנסים לעבוד על בוחרים שוב.18:53 18.01.2026
המוטציה הסמאלנית
אדון פורר מספיק עם השקרים הרי ישבתם איתם ונתתם להם 50 מיליארד שח. ובשביל השלטון תמכרו את נשמתכם לשטן18:49 18.01.2026
