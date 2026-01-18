ח"כ עודד פורר (ישראל ביתנו), מתייחס לדבריו של חבר הכנסת מנסור עבאס לפיהם הוא מוכן להיות האצבע ה-61 של ממשלת השינוי: "לא יקום ולא יהיה"

ח"כ עודד פורר (ישראל ביתנו), מתייחס לדבריו של חבר הכנסת מנסור עבאס לפיהם הוא מוכן להיות האצבע ה-61 של ממשלת השינוי, ואומר כי מפלגתו לא תשב עם מפלגת אע"מ.

בראיון לרדיו 'גלי ישראל' אמר פורר: "אני אומר למנסור עבאס, לא יקום ולא יהיה. לא תהיה ממשלה שנשענת על קולות אנטי ציוניים, בין אם זה מנסור עבאס ובין אם זה מפלגות אנטי ציוניות אחרות"

פורר נשאל: "אתה משווה בין חרדים למנסור עבאס?". הוא השיב: "אני לא משווה. אני לא אשב עם מפלגה אנטי ציונית".

יעקב ברדוגו שאל אותו: "ש"ס היא מפלגה אנטי ציונית?". פורר השיב: "כן. אריה דרעי ומשה גפני הם המנהיגים של היהדות הרפורמית החדשה. אין דבר יותר רפורמי מזה שבא אדם ואומר בשם היהדות 'נמות ולא נתגייס'".