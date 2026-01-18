יאיר כ״ץ, יו״ר ועד עובדי התעשייה האווירית, דוחה את דברי האלוף במיל׳ גיורא איילנד וטוען כי ייצור מערכות חץ נמשך ללא הפסקה ואף הוגבר בתקופה האחרונה, ללא קשר למחלוקות סביב מינויים ודירקטוריון

יו״ר ועד עובדי התעשייה האווירית, יאיר כץ, הפיץ הודעה לעובדים שבה דחה את דברי האלוף במיל׳ גיורא איילנד מאמש, שלפיהם סוגיות מינויים בתעשייה האווירית עיכבו עסקאות לייצור מיירטי חץ, ותרמו למחסור בטילים.

בהודעתו כתב כץ כי לטענתו הייצור נמשך ברציפות ואף הוגבר בתקופה האחרונה: "מבקש להבהיר: עובדות ועובדי התע״א עובדים מסביב לשעון בייצור מערכות חץ למען ביטחון ישראל שלא נפסק אפילו לא ליום אחד. להפך, הוא רק הוגבר מאז מבצע עם כלביא. שום דבר לא עוצר אותנו ולא יעצור אותנו בתהליך הייצור".

כץ הוסיף כי בחר לפרסם את ההודעה בעקבות דברי איילנד: "כתבתי את זה, כי נחשפתי לדבריו אמש של האלוף במיל׳ גיורא איילנד שקבע בפסקנות שחסרים טילי חץ, והכל בגלל עיכוב בעסקה בין משרד הביטחון לתע״א כתוצאה מהיעדר הסכמות למינוי יו"ר ודירקטורים".

בסיום פנה כץ לאיילנד באופן אישי: "ידידי גיורא, טוב תעשה אם תבדוק לעומק לפני שאתה אומר דברים כאלה. יש למילים משמעות".