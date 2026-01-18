יו״ר ועד עובדי התעשייה האווירית, יאיר כץ, הפיץ הודעה לעובדים שבה דחה את דברי האלוף במיל׳ גיורא איילנד מאמש, שלפיהם סוגיות מינויים בתעשייה האווירית עיכבו עסקאות לייצור מיירטי חץ, ותרמו למחסור בטילים.
בהודעתו כתב כץ כי לטענתו הייצור נמשך ברציפות ואף הוגבר בתקופה האחרונה: "מבקש להבהיר: עובדות ועובדי התע״א עובדים מסביב לשעון בייצור מערכות חץ למען ביטחון ישראל שלא נפסק אפילו לא ליום אחד. להפך, הוא רק הוגבר מאז מבצע עם כלביא. שום דבר לא עוצר אותנו ולא יעצור אותנו בתהליך הייצור".
כץ הוסיף כי בחר לפרסם את ההודעה בעקבות דברי איילנד: "כתבתי את זה, כי נחשפתי לדבריו אמש של האלוף במיל׳ גיורא איילנד שקבע בפסקנות שחסרים טילי חץ, והכל בגלל עיכוב בעסקה בין משרד הביטחון לתע״א כתוצאה מהיעדר הסכמות למינוי יו"ר ודירקטורים".
בסיום פנה כץ לאיילנד באופן אישי: "ידידי גיורא, טוב תעשה אם תבדוק לעומק לפני שאתה אומר דברים כאלה. יש למילים משמעות".
שולמן ישלם
דעתי היא שקרוב לודאי האדון כץ מטעה אותנו.. מניפולציות הן לחם חוקו וחוק אביו של מר כץ. הדירקטורים למינהם שממונים ע"י מפלגתו של מר כץ הם אסון מתמשך ואנחנו משלמים...
דעתי היא שקרוב לודאי האדון כץ מטעה אותנו.. מניפולציות הן לחם חוקו וחוק אביו של מר כץ. הדירקטורים למינהם שממונים ע"י מפלגתו של מר כץ הם אסון מתמשך ואנחנו משלמים ונשלם.המשך 18:09 18.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יוסי
מדברים שטויות ולא מפריע להם שהם מקפיצים מדינה שלימה18:09 18.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
המוטציה הסמאלנית
איילנד פעם שמאלן תמיד שמאלן שתוקע סכין בגב המדינה18:08 18.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר