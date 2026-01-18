חברת "מאפיית נחמה בע״מ" הודיעה היום על איסוף מהמדפים (ריקול) של אחד ממוצריה הפופולריים, לאחר שבבדיקה שגרתית שנערכה על ידי שירות המזון במשרד הבריאות נמצא חשש להימצאות חיידק ליסטריה מונוציטוגנס.
החברה פועלת כעת לאיסוף המיידי של המוצר מדרכי השיווק ומתריעה בפני הצרכנים שלא לצרוך אותו.
פרטי המוצר עליו חל הריקול:
-
שם המוצר: עוגת קוקוס ריבת חלב
-
משקל: 500 גרם
-
תאריך ייצור: 29/10/2025
-
לשימוש עד: 24/04/2026
-
ברקוד: 400141
בהודעת החברה ובמשרד הבריאות מדגישים כי חיידק הליסטריה מונוציטוגנס עלול לגרום למחלה, כאשר הסיכון משמעותי במיוחד עבור אוכלוסיות רגישות. בין היתר, החיידק עלול לפגוע באנשים בעלי מערכת חיסון מוחלשת ובקשישים, וכן לגרום להפלות בקרב נשים הרות.
הקריאה להחזרת המוצר מתבצעת בתיאום מלא עם שירות המזון במשרד הבריאות. צרכנים שרכשו את העוגה מתבקשים להחזירה לנקודות המכירה.
לפרטים נוספים ובירורים ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה:
-
בטלפון: 02-6330799
-
בדואר אלקטרוני: office@nechamab.co.il
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים