מתיישב נוסף נעצר הבוקר (ראשון) בידי שב"כ. גם הפעם הוצא נגדו צו חריג המונע ממנו לפגוש עורך דין. בידי שב"כ עצורים ארבעה מתיישבים נוספים, להם לא ניתן לפגוש עורך דין. עו"ד נתי רום מארגון חוננו המייצג את המתיישב: "מצער שראש השב״כ הנכנס לא שם סוף לתופעה"

המתיישב נלקח למתקן שב"כ והוטל עליו צו חריג המונע ממנו לפגוש בעורך דין למשך יממה. עו"ד נתי רום מארגון חוננו המייצג את המתיישב הגיע ערר דחוף לבית המשפט המחוזי בירושלים בדרישה לבטל את מניעת המפגש. מעצרו של המתיישב מגיע לאחר שאמש (מוצ"ש) השב"כ האריך את הצו החריג המונע משלושת המתיישבים שנעצרו בשבוע שעבר בידי בשב"כ לפגוש בעו"ד ב 24 שעות נוספות.

המתיישבים נמצאים זה היום השישי במעצר ללא שפגשו בעו"ד ומצבם אינו ידוע. במהלך השבת עצרו כוחות שב"כ ומשטרה מתיישב נוסף, וגם כנגדו הוצא צו חריג המונע ממנו מפגע עם עו"ד. את המתיישבים העצורים בשב"כ מייצגים עורכי הדין – עדי קידר, אסף גונן, אביחי חג'בי ונתי רום מארגון חוננו.

עו"ד רום מסר: "אין שום הצדקה לשימוש בכלים דרקוניים שנועדו לסיכול מחבלי האויב נגד חשודים מההתיישבות. מצער שראש השב״כ הנכנס לא שם סוף לתופעה".