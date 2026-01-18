בזמן שהמתיחות עם איראן מרקיעה שחקים: שלושה מטוסים מדגם החמקן F-35, צפויים היום לנחות בישראל

מבלי שהאירוע תוכנן מראש אמורים לנחות היום (ראשון) בישראל, עוד שלושה מטוסים מדגם החמקן F-35, כפי שהוא מכונה בארצות הברית רוב העולם – ובשמו העברי אדירף, כך מדווח פרשננו הצבאי קובי פינקלר.

על פי הדיווח, במהלך מהלך זה, ישלים חיל האוויר את הצטיידותו ב-48 מטוסים מהסוג הנוכחי ובשנה הקרובה הצטרפו עוד שני מטוסים נוספים ובכך ישלימו בצה"ל את קליטתם של 50 המטוסים.

שלושת המטוסים שמגיעים היום, יצאו לדרכם כבר שלשום עצרו בחניית ביניים בבריטניה וכאמור אמורים להגיע היום לישראל . חשיבותו הגדולה של מטוס האדיר לחיל האוויר, לצה"ל ולמערכת הביטחון גדולה ביותר.

מטוס כזה מוסיף עוד נפח ועוד משקל לזרוע האסטרטגית של חיל האוויר. יכולותיו של המטוס כל כך גבוהות שהוא למעשה מחליף בפועל ארבעה מטוסים: הוא גם מטוס קרב, גם יודע לאסוף מודיעין, גם יודע להגן על עצמו וגם בעל כושר חמקנות עם מדרגה ראשונה כך שנדבך נוסף זה יביא עוד משקל לחיל האוויר.