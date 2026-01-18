אישה כבת 90 התמוטטה ברכב במהלך נסיעתה על כביש 1 סמוך למחלף שער הגיא. פרמדיקים שהגיעו לזירה ביצעו בה פעולות החייאה מתקדמות ולאחר מכן היא פונתה במצב אנוש לבית החולים שערי צדק

אירוע חריג בכביש 1: אישה כבת 90 התמוטטה בתוך הרכב במהלך נסיעה על הכביש סמוך למחלף שער הגיא.

פרמדיק 'צוות הצלה' נתי בן שמעון והחובשים אהרן רבינוביץ ושרוליק לוצקין, הגיעו למקום וסיפרו: "כשהגענו למקום מצאנו אשה כבת 90 בתוך רכב, מחוסרת הכרה ללא דופק וללא נשימה לאחר שהתמוטטה באופן פתאומי במהלך הנסיעה".

הם מעידים כי יחד עם פרמדיקים של מד"א, הם ביצעו בה פעולות החייאה: "התחלנו מיידית לבצע בה פעולות החייאה מתקדמות שכללו עיסויי לב והנשמות והיא פונתה על ידי ניידת טיפול נמרץ של מד"א במצב אנוש תוך כדי המשך פעולות החייאה לחדר הטראומה בבית החולים שערי צדק בירושלים".