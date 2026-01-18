בכיר איראני רשמי אמר לרשת רויטרס כי לפחות 5,000 בני אדם נהרגו במחאות באיראן, בהם 500 אנשי כוחות הביטחון. מדובר בעלייה משמעותית מהמספר שמשטר האיתוללות נתן עד כה – אך ההערכה היא שמספר ההרוגים האמיתי גבוה בהרבה

המספר הרשמי גדל: אחרי שהמנהיג העליון של איראן עלי חמינאי טען בסוף השבוע האחרון כי "כמה אלפי בני אדם" נהרגו במהלך המחאות במדינה, כעת (ראשון) בכיר איראני אמר לרשת רויטרס כי לפחות 5,000 בני אדם נהרגו בשלושת השבועות האחרונים במהלך המחאות.

לטענת הבכיר האיראני, לפחות 500 מההרוגים היו מאנשי כוחות הביטחון של איראן, כאשר "העימותים הקשים ביותר" היו באזורים הכורדיים שבצפון מערב המדינה. עוד טען כי "מספר ההרוגים הסופי אינו צפוי לעלות באופן חד", כשהוא האשים את ישראל ו"ישראל וקבוצות חמושות מחוץ למדינה" בכך שתמכו וחימשו את המפגינים: "טרוריסטים ופורעים חמושים רצחו איראנים חפים מפשע".

מדובר בעלייה משמעותית מהמספר שנציגי המשטר האיראני טענו עד כה, והוא גם גדול יותר מהמספרים שאומתו עד כה על ידי ארגוני זכויות אדם בעולם. עם זאת, ההערכה בעולם היא שמספר ההרוגים האמיתי במאמצי המשטר לדכא את המחאות גבוה בהרבה.

עוד באותו נושא דו"ח הרופאים מעריך: מעל 16 אלף הרוגים במחאות באיראן

כזכור, בדו"ח חדש של רופאים באיראן שפורסם הבוקר בעיתון ה"סאנדיי טיימס" הבריטי הוערך כי לפחות 16,500 בני אדם נהרגו וכ-330 אלף נוספים נפצעו במהלך דיכוי המחאות. על פי ההערכות, רוב המפגינים שנהרגו היו צעירים מתחת לגיל 30. הדו"ח גם הציג פרטים על חלק מהמוחים שנהרגו, שכללו בין היתר מעצבת אופנה בת 23, שחקן כדורסל מצטיין בן 21, שלושה כדורגלנים, במאי קולנוע מתחיל וסטודנט שעמד להתחיל דוקטורט באוניברסיטת בריסטול – ונהרג בהפגנה הראשונה שאליה הוא יצא.

עוד נאמר כי חלק מהפצועים מתו בשל מחסור בדם, אחרי שכוחות הביטחון מנעו עירויי דם בחלק מהמקרים. בנוסף נטען כי פצועים רבים לא מגיעים לבתי החולים מחשש שיעצרו או ייחטפו מחדרי הניתוח.

"זו רמה חדשה של אכזריות" אמר פרופסור אמיר פראסטה, רופא עיניים איראני-גרמני שטיפל בפצועים במהלך מחאות החיג'אב באיראן ב-2022 – וכיום מנהל רפואי במרכז במינכן. "ב-2022 השתמשו בכדורי גומי וברובים שפגעו בעיניים. הפעם הם משתמשים בנשק צבאי, והנפגעים מגיעים לטיפול כשהם סובלים מפגיעות ירי ורסיסים בראש, בצוואר ובחזה. דיברתי עם עשרות רופאים בשטח והם ממש בוכים ובהלם. הם ראו מלחמה".