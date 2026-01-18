מובילת המחאה שקמה ברסלר בתגובה ראשונה לסערה סביב ראש השב"כ דוד זיני: "העניין הוא לא לחיצת יד אלא שירות נשים"

ראש שירות הביטחון הכללי, דוד זיני, הודיע לעובדות הארגון להימנע מלחיצת ידו. על פי הדיווח ב'עין השביעית', לפני כמה שבועות התקיים במטה השב"כ טקס שגרתי, שכמוהו נערכו בשנים עברו, של קידום אנשי ונשות השב"כ לתפקיד ראשי מחלקות (רמחי"ם). זמן מה לפני הטקס נשלחה הודעה למשתתפות כי עליהן להימנע מלחיצת ידו של ראש השב"כ.

מתן כהנא הגיב לכך: "הטענה כאילו מי שמקפיד על שמירת נגיעה לא מכבד נשים – מנותקת מהמציאות. ‏שמירת נגיעה היא הלכה שרבים מאוד מקפידים עליה. ‏אני לא מכיר את זיני אישית אבל אני משוכנע שהפניה שלו ללוחמות הארגון היתה מנומסת ונעימה.

‏הטענה שמי שמקפיד על שמירת נגיעה לא מכבד נשים מנותקת מהמציאות. ‏לשב"כ ולזיני העומד בראשו יש אתגרים ענקיים. ‏מתפלל להצלחתו".

מובילת המחאה שקמה ברסלר, התייחסה לתגובת כהנא וכתבה: "‏גם שבת. וכיפור. ועדיין זיני יעבוד בשניהם. ‏כאשר מכירים את המשנה של צבי טאו שזיני למד בחצרו יודעים שהעניין הוא לא לחיצת יד אלא שירות נשים. ואחכ להטב. ואחכ כל מי שלא יהודי כמוהם".