יו"ר כחול לבן בני גנץ פרסם היום (ראשון) סרטון נגד השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. בסרטון נראים שרי הביטחון לדורותיהם ובסוף תמונה של השר בן גביר. גנץ כתב: "אם לא נתעורר – הסיוט יהפוך למציאות!".

הסרטון הוא חלק מקמפיין שהתחיל לאחרונה גנץ, בו הוא קורא להקמת ממשלה: "בלי בן גביר ובלי רע"ם".

בשבוע שעבר אמר בראיון לאטילה שומפלבי, "לא אתן לאיתמר בן גביר להיות שר הביטחון של הילדים שלנו". בנוסף הבהיר יו"ר כחול לבן: "אני לא אתן לנתניהו את האצבע ה-61. מעולם לא נתתי לו, בכל פעם שנכנסתי לממשלה שלו זה כי לא הייתה ברירה, זה תמיד היה למרות נתניהו ולא בשביל נתניהו". עם זאת, הוא הוסיף כי אם נתניהו ינצח, הוא יקרא לשאר חבריו לאופוזיציה להיכנס יחד איתו לממשלה כדי לדחוק את הקצוות".