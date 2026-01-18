ראש השב"כ דוד זיני הודיע לעובדות הארגון להימנע מלחיצת ידו בשל מניעים דתיים. ברשת התפתחה סערה סביבו ופמיניסטיות וארגוני שמאל תקפו אותו על כך

ראש שירות הביטחון הכללי, דוד זיני, הודיע לעובדות הארגון להימנע מלחיצת ידו. על פי הדיווח ב'עין השביעית', לפני כמה שבועות התקיים במטה השב"כ טקס שגרתי, שכמוהו נערכו בשנים עברו, של קידום אנשי ונשות השב"כ לתפקיד ראשי מחלקות (רמחי"ם). זמן מה לפני הטקס נשלחה הודעה למשתתפות כי עליהן להימנע מלחיצת ידו של ראש השב"כ.

המקרה עורר סערה נרחבת ברשת מאות תגובות של אנשים נגד ובעד החלטת זיני.

יוסי מלמן התייחס לדברים וכתב: "בשב"כ יש לא מעט עובדים דתיים, גם בתפקידים הבכירים ביותר. זיני גם אינו חובש הכיפה הראשון המכהן כראש השירות. קדם לו יורם כהן. רוני אלשיך, קודם שמונה למפכ"ל המשטרה, היה סגן ראש השב"כ. הסגן הפורש ש' וגם קודמו מ' היו חובשי כיפות מבית הגידול של הציונות הדתית. אף לא אחד מהם הדיר נשים.

זכותו של זיני לקיים אורח חיים על פי ערכיו, ובלבד שהדבר לא יפגע או ישפיע על מילוי תפקידו. אך מעבר לפגיעה הנקודתית, יש לראות את התופעה החדשה בהקשר הרחב יותר של המציאות בישראל, שבה פונדמנטליזם דתי ("חרד"ליות"), בגיבוי של ראש הממשלה החילוני בנימין נתניהו, מאיים להשתלט על המרחב הציבורי תוך כדי כרסום בנורמות ובערכים דמוקרטיים וליברליים.

התופעה של אפליית נשים בשירות היא רק סממן להחלטה השנויה במחלוקת של נתניהו למנות את זיני".

הפמיניסטית מורן זר קצנשטיין התייחסה לדברים וכתבה: "‏זוועה, אנחנו בתהליך התדרדרות מהיר ‏ואם נשים לא יתאחדו ביחד להילחם באמת אבדנו. ‏וזה רלוונטי לכולן".

רבים תקפו אותה והגיבו לה על כך. "אני מנסה להבין, את דורשת לכפות עליו לגעת באישה? זה הפמיניזם שלך עכשיו? זוועה", גולש נוסף כתב לה: "כן. כליברלים אמיתיים אנחנו צריכים להכריח גברים דתיים לגעת בנשים בכוח. את שומעת את עצמך?"