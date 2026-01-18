אברי גלעד מתייחס לכוונתו של יאיר גולן לסגור את ערוץ 14 וחושף על הדרך את דעתו על הערוץ: "זמן טוב להדפיס מחדש בשינוי קל את המדבקות הישנות – העם לא עם הגולן"

בטורו השבועי בעיתון 'ישראל היום', כתב גלעד: "כוונתו ההזויה של יאיר גולן לסגור את ערוץ 14 אינה רק בלתי אפשרית ולא רק עומדת בסתירה מוחלטת לשם מפלגתו, אלא תפיל את כל הגוש המתנגד להמשך שלטון הליכוד".

גלעד כתב כי "בעיניי, חייבים שותפיו העתידיים לומר לו בלשון ברורה שהוא מוקצה מחמת ביאוס, ושאף שערוץ 14 הוא יריב מר, לעיתים גם בוטה, סגירת כלי תקשורת אינה דבר שיכול לקרות יותר בישראל. זמן טוב להדפיס מחדש בשינוי קל את המדבקות הישנות – העם לא עם הגולן".