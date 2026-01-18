אחרי סוף שבוע יחסית רגוע ונעים, הגשמים יחזרו היום. קיים חשש ממשי להצפות במספר אזורים בדרום הארץ וגם לחסימת כבישים. המשטרה מבקשת מהציבור לתכנן מראש את הנסיעות ולהימנע מהגעה לאזורי סיכון

אחרי שבת יחסית נעימה, היום (ראשון) הגשם כבר חזר. במהלך היום צפויות לרדת כמויות גדולות של מים, וזה ככל הנראה יימשך עד יום שני.

המשטרה מתריעה כי קיים צפי לשיטפונות בנחלים שקמה ולכיש, העלולים לגרום לחסימות צירים ושיבושי תנועה. בנוסף, קיים צפי להצפות עירוניות בערים אשדוד, אשקלון וקרית גת, העלולים לגרום לחסימות מקומיות ולסיכון משתמשי הדרך והולכי הרגל.

לאור שיקולי שמירה על שלום הציבור ובטיחות משתמשי הדרך, במהלך היומיים הקרובים ובהתאם להתפתחויות מזג האוויר, ייתכנו חסימות יזומות של כבישים ברחבי הדרום. המשטרה מבקשת מהציבור לתכנן מראש את נסיעותיו, להימנע מהגעה לאזורי סיכון, ולהתאים את מסלול הנסיעה לתנאי מזג האוויר הצפויים.

שוטרי המחוז הדרומי, בסיוע משטרת התנועה הארצית, יחידות החילוץ, לוחמי מג״ב ומתנדבי כיתות הכוננות, פרוסים באזורים הרלוונטיים וערוכים למתן מענה מהיר, לשמירה על חיי אדם ובטיחות הציבור.

המשטרה תפרסם עדכונים שוטפים בדבר חסימות כבישים ושיבושי תנועה, וקוראת לציבור להישמע להנחיות השוטרים ולהודעות הרשמיות.