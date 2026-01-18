לאחר שפורסמו חברי הוועדה שינהלו את רצועת עזה, וביניהם טורקיה וקטאר – במערכת הביטחון מזהירים מכך וטוענים כי זהו מהלך שיפגע בישראל

לאחר שנשיא ארה"ב טראמפ פרסם את חברי הוועדה שיפקחו על רצועת עזה, וכוללים נציגים מטורקיה וקטאר – במערכת הביטחון מזהירים מכך.

אלוף (מיל') יעקב עמידרור, לשעבר ראש המל"ל, אמר היום (ראשון) ברדיו 103fm כי "טורקיה היא מדינה שמאוד לא אוהבת את ישראל, מי שעומד בראשה הוא איש אחים מוסלמים. דווקא בגלל זה אסור שהיא תהיה בעזה, רק ע"י חיזוק חמאס, זה יהיה האפיק הכי נוח לטורקים לפגוע בישראל.

עוד הוא הוסיף: "האמריקנים החליטו להתעלם מהצרכים של מדינת ישראל בתחום הזה ופועלים נגד האינטרס שלנו. ישראל צריכה לעמוד על שלה ככל שניתן. בסוף אנחנו חייבים לפרק את חמאס בכוח והקטארים והטורקים חושבים בדיוק הפוך".

בנוסף דווח בווינט, כי גורמים במערכת הביטחון מזהירים כי במידה שקטאר תהיה חלק מ "מועצת השלום" של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לרצועת עזה, הכסף יחזור לזרום לחמאס. בצה"ל הדגישו בדיונים סגורים שנערכו בחודשים האחרונים כי חמאס הפך למפלצת טרור, וזאת בזכות מאות מיליוני הדולרים במזומן שישראל הכניסה לרצועה בשנים שקדמו ל-7 באוקטובר – מקטאר.

בכיר בצה"ל מסר: "על כל קילוגרם מלט שבנה את השכונה הקטארית בחאן יונס לפני כעשור, נכנסו שלושה קילוגרמים של בטון למנהרות הטרור של חמאס. אסור שזה יקרה שוב, כי הכסף ינותב בסופו של יום להתחזקות חמאס, וגם אם בהתחלה זה יהיה למטרות אזרחיות, זה ישרת את המטרה של השארת שלטון חמאס בפועל ברצועה".