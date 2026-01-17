בפרק 4 של פודקאסט סרוגים "נשים. יוזמות. חינוך", מתארחת ד"ר דינה פריד על הפרעות קשב וריכוז. מה זה בעצם אומר? מאיפה זה מגיע? איך זה נראה ביומיום ובתקופות שונות בחיים? ואיך אפשר לטפל?

פודקאסט חדש בסרוגים: תשעה קבין – נשים. יוזמות. חינוך – בהגשת גבריאל יואלי. הפוקדאסט – כשמו עוסק ביוזמות, בחינוך ובעיקר בשיח בין נשים, על איך להוביל להצלחה ובפרק 4 מתארחת ד"ר דינה פריד.

ד"ר דינה פריד היא תרפיסטית באומנויות חזותיות, מקימת ורכזת התואר השני באומנויות במכללת הרצוג.

ד"ר פריד עושה סדר בתוך תחום שמטבעו יש בו לא מעט בלבול. יחד אנחנו מנסות להבין לעומק מהי הפרעת קשב, למה אבחון יכול להיות משמעותי, ואילו גישות טיפוליות קיימות.