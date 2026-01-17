עשרות פורעים ערבים תקפו יהודים זמן קצר לפני כניסת השבת. כמידי יום שישי נערכת ע"י ערבים מהכפרים קדום ובית-ליד תפילת יום השישי בסמוך לגבעת "שירת ציון" בשומרון.
לדברי התושבים: מיד בסיום התפילה נהפכת ההתאספות החוקית לכאורה – למפגן אלימות הכולל יידוי אבנים מסיבי ותקיפה באלות של תושבי המקום וכוחות הביטחון שקופצים לאירוע. הגדוד האזורי קלט את זה ממזמן ומונע מהם ההתקרב לנקודה, התפילה נערכת בכניסה לכפר, ולאחריה הצבא מפזר את ההתקהלות.
כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .
ביום שישי האחרון לאחר פעילות הצבא בכפר למניעת הפגיעה בתושבים – הגיעו בפתאומיות כ-100 פורעים ערבים ותקפו את התושבים באלות ואבנים, התוקפים הגיעו עם רכבים ללא לוחיות זהות.
במהלך התקיפה תושב נפצע בידו (חשד לשבר) ופונה במהלך השבת לבית החולים בפתח-תקווה, וכמו כן, רכב של תושב אחר בנקודה נהרס כליל.
תקיפה זאת מצטרפת לשורת תקיפות נוספות שביצעו ערבים מכפרי הסביבה נגד הנקודה, ולאחרונה הקימו הכפרים בית-ליד וקדום קבוצת מאבק בנקודה, וזוכים למימון רחב, הכולל רכבי שטח חדשים, מכשירי קשר, ומימון משכורת מלאה למאבק בנקודה.
מה דעתך בנושא?
1 תגובות
0 דיונים
השפוי
יש לתפוס את הערבושים האלה להפוך אותם לעבדים.20:37 17.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר