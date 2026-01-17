על מה הם שוחחו? המשנה ליועמ"שית, שרון אפק, נפגש עם דורי קלגסבלד, עורך דינה של הפצ"רית לשעבר תומר ירושלמי

המשנה ליועמ"שית, שרון אפק, נפגש עם דורי קלגסבלד, עורך דינה של הפצ"רית לשעבר תומר ירושלמי – כך דווח הערב (שבת) בכאן 11.

על פי הדיווח הפגישה התקיימה בשעות הערב ב-5 בינואר בביתו של בן זוגו של שרון אפק, שלא מתגורר איתו, ונמשכה כשעתיים. זאת, כמה ימים לאחר שאפק ביקר בביתה של הפצ"רית ברמת השרון. עו"ד קלגסבלד אישר את קיום הפגישה אך סירב להתייחס לתוכנה. מהמשנה ליועמ"שית שרון אפק לא נמסרה תגובה.

כזכור בחודש שעבר המפכ"ל ביקש השלמות חקירה בפרשת הפצ"רית לאחר שהמשטרה הודיעה כבר על סיום החקירה.

בנוסף נזכיר כי לפני כחודש תועד אפק מחוץ לביתה של תומר ירושלמי.