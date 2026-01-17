המשנה ליועמ"שית, שרון אפק, נפגש עם דורי קלגסבלד, עורך דינה של הפצ"רית לשעבר תומר ירושלמי – כך דווח הערב (שבת) בכאן 11.
על פי הדיווח הפגישה התקיימה בשעות הערב ב-5 בינואר בביתו של בן זוגו של שרון אפק, שלא מתגורר איתו, ונמשכה כשעתיים. זאת, כמה ימים לאחר שאפק ביקר בביתה של הפצ"רית ברמת השרון. עו"ד קלגסבלד אישר את קיום הפגישה אך סירב להתייחס לתוכנה. מהמשנה ליועמ"שית שרון אפק לא נמסרה תגובה.
כזכור בחודש שעבר המפכ"ל ביקש השלמות חקירה בפרשת הפצ"רית לאחר שהמשטרה הודיעה כבר על סיום החקירה.
בנוסף נזכיר כי לפני כחודש תועד אפק מחוץ לביתה של תומר ירושלמי.
אליהו 3
כל כלב יבוא יומו, במוקדם ובמאוחר, בנתיים בישראל מתחילים להבין שכל מערכת המשפט לאגפיה רקובה. וצריך איזה עוגן שישאיר את האנשים טובים וישרים שיפעלו לטובה בכל התחומים. יש מי שמנהל...
כל כלב יבוא יומו, במוקדם ובמאוחר, בנתיים בישראל מתחילים להבין שכל מערכת המשפט לאגפיה רקובה. וצריך איזה עוגן שישאיר את האנשים טובים וישרים שיפעלו לטובה בכל התחומים. יש מי שמנהל את העולם בצדק מעל השחיתות האנושית וסוף האמת לבוא. כל החבורה הזו שפועלת בהיסטריה יודעת שהחומר והאמת נערמים אצל מי שצריך וכל ההסתרות והמחיקות לא יעזרו.המשך 20:03 17.01.2026
ZB
ומי עוד גר ממש על יד?"20:33 17.01.2026
אליהו 3
