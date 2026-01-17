יו"ר האופוזיציה פרסם הצהרה בה הוא תוקף את רה"מ בנימין נתניהו בעקבות הצהרת טראמפ כי נקבע הרכב הועד המנהל בעזה.
וכך מסר: "במשך שנה אני אומר לממשלה: יש פתרון בעזה. לתת למצרים לנהל אותה, בתיאום בטחוני אתנו. אם לא נלך במסלול המצרי, אתם תמצאו את תורכיה וקטאר מנהלות את עזה. זה בדיוק מה שקרה: תורכיה בפנים, קטאר בפנים. השותפות האידיאולוגיות של החמאס והאחים המוסלמים, ינהלו את הרצועה.
נתניהו מאפשר את הכנסת תורכיה וקטאר לעזה. זה מסכן את בטחון ישראל. לא בשביל זה הלוחמים הגיבורים שלנו נלחמו במשך שנתיים.
במקום להוציא הודעות מחאה מבוהלות, מדינת ישראל צריכה להציע אלטרנטיבה ברורה: מצרים תנהל את עזה בחמש-עשרה השנים הקרובות, פירוק חמאס מנשקו, עבודה עם השותפים האמריקאים לחיזוק הגבול הישראלי".
מה דעתך בנושא?
2 תגובות
1 דיונים
לימור לבין
אומר זה שהושיב את האחים המוסלמים בקואליציה, ונתן יד לראש ממשלה להכניס אלפי עובדים פלסטינים לישראל20:13 17.01.2026
חלופחלועב
בתגובה ל: לימור לבין
אל תבלבלי את המוח. נתניהו בנה את החמאס. יותר מזה??20:35 17.01.2026
