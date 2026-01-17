ח"כ יאיר לפיד הוציא הודעה בה הוא תוקף את נתניהו איפשר את הכנסת קטאר ותורכיה למועצת הועד המנהל בעזה, ומציע כפיתרון את מצרים שתנהל את עזה בחמש עשרה השנים הקרובות

יו"ר האופוזיציה פרסם הצהרה בה הוא תוקף את רה"מ בנימין נתניהו בעקבות הצהרת טראמפ כי נקבע הרכב הועד המנהל בעזה.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . WhatsApp Video 2026 01 17 At 19.44.49

וכך מסר: "במשך שנה אני אומר לממשלה: יש פתרון בעזה. לתת למצרים לנהל אותה, בתיאום בטחוני אתנו. אם לא נלך במסלול המצרי, אתם תמצאו את תורכיה וקטאר מנהלות את עזה. זה בדיוק מה שקרה: תורכיה בפנים, קטאר בפנים. השותפות האידיאולוגיות של החמאס והאחים המוסלמים, ינהלו את הרצועה.

נתניהו מאפשר את הכנסת תורכיה וקטאר לעזה. זה מסכן את בטחון ישראל. לא בשביל זה הלוחמים הגיבורים שלנו נלחמו במשך שנתיים.

במקום להוציא הודעות מחאה מבוהלות, מדינת ישראל צריכה להציע אלטרנטיבה ברורה: מצרים תנהל את עזה בחמש-עשרה השנים הקרובות, פירוק חמאס מנשקו, עבודה עם השותפים האמריקאים לחיזוק הגבול הישראלי".