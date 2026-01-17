השחקן ההוליוודי היהודי מצטרף לסרט שובר הקופות "בחורים טובים" הפעם בסיבוב שלישי. צפו בהצצה בלעדית

הסרט שובר הקופות "בחורים טובים" יוצא לסיבוב שלישי. השבוע נצפה במהלך הצילומים השחקן האמריקאי מייקל רפופרוט בתפקיד מילארדר חרדי.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . WhatsApp Video 2026 01 17 At 19.13.54

: הכוכב ההוליוודי לוהק לתפקיד מרכזי ב-"בחורים טובים 3", החלק השלישי בסדרת הסרטים המצליחה, ויגיע כבר השבוע לישראל לצילומים שיתקיימו בארץ ובניו יורק. לצידו יככבו גם מאור שוויצר, ניב סולטן ועירית קפלן, שחוזרים לתפקידים שהפכו את הסדרה לאחת האהובות בקולנוע המקומי.

מדובר באחד החיבורים החריגים שנראו בשנים האחרונות בקולנוע הישראלי: מייקל רפפורט, בעל קריירה של יותר משלושה עשורים בעשרות סרטים וסדרות אמריקאיות מוכרות בהן חברים, נמלטים ולא טיפוסי, בוחר להשתלב דווקא בסרט עברי בעל זהות מקומית מובהקת וסיפור שורשי-ישראלי.

הוליווד פוגשת את בני ברק

רפפורט נכנס לעלילה בדמות מיכאל גרסטל – מיליארדר חרדי מניו יורק, שמטלטל את עולמם של גיבורי הסרט ומכניס את ברוך אוירבך לסחרור מוסרי. ההצעה שהוא מציב בפניו, שידוך לבתו בתמורה לסכום כסף עצום, מחברת בין עולמות של אמונה, כוח והשפעה, ומעמידה את הזהות החרדית במבחן חד ולא צפוי.

לצידו של רפפורט מצטרפים גם שמות ישראליים בולטים: ידין גלמן, משה אשכנזי ונאיה ביננשטוק – שמרחיבים את עולם הסרט ומוסיפים דינמיקות חדשות לדמויות שכבר הפכו מוכרות ואהובות על הקהל.

מעבר לליהוק עצמו, הצטרפותו של רפפורט מסמנת את היכולת של סיפור ישראלי מקומי לעניין גם קהל מעבר לים, ולהפוך את "בחורים טובים 3" לאחד הסרטים המסקרנים שצפויים לצאת בתקופה הקרובה.