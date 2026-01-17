בעקבות פרסום הרכב הועד המנהל של עזה שהציע הנשיא טראמפ, תקף שר האוצר בצלאל סמוטריץ' תקף את מדיניות ראש הממשלה בנימין נתניהו במהלך המלחמה אשר לא חיסלה את חמאס וגרמה לנשיא טרמאפ להציע חלופות שאינן טובות למדינת ישראל:
"החטא הקדמון הוא חוסר הנכונות של רה"מ לקחת אחריות על עזה, להקים בה ממשל צבאי, לעודד הגירה והתיישבות ולהבטיח בדרך זו את ביטחון ישראל לשנים רבות.
הסירוב הזה הוליד את הצורך בקונטרוקציות משונות לניהול החיים האזרחיים בעזה שאינן חמאס ואינן רש"פ. אבל גם תחת ההנחה הזו חייבים להיות קווים אדומים:
המדינות שהנשימו את חמאס לא יכולות להיות אלו שמחליפות אותו. מי שתומכות בו וממשיכות לארח אותו גם כעת לא יקבלו דריסת רגל בעזה. נקודה".
עוד הוסיף סמוטריץ': "לוחמינו האמיצים לא חירפו את נפשם בהתגייסות לאומית אדירה רק כדי להחליף פרה בחמור. ראש הממשלה נדרש לעמוד על כך גם אם הדבר דורש ניהול מחלוקת עם ידידתנו הגדולה ושליחיו של הנשיא טראמפ. נעמוד על מימוש מטרת המלחמה המרכזית – השמדת חמאס והסרת האיום שנשקף מעזה לעבר מדינת ישראל ואזרחיה".
נזכיר כי הערב (ש) פרסם הנשיא טראמפ את הרכב הועד המנהל של עזה הכפו, ךועידת השלום, אך לשכת רה"מ הודיעה כי הרכב זה לא תואם איתם ומנוגד למדיניות הממשלה. בעקבות זאת קרא השר בן גביר לחזור למלחמה עצימה מול חמאס והשר סמוטריץ' האשים את רה"מ בהגעה למצב של ועד מנהל ע"י מדינות אויבות של ישראל.
אילן
האיש שרואה בחמאס כנכס למדינת ישראל... האיש שאמר שאם יכנס גרגיר הוא יפרוש מהממשלה כלב נובח לא נושך19:14 17.01.2026
מר בחור
אבל דווקא סמוטריץ וחביריו מנעו מראש הממשלה לייצר חלופה ריאלית לחמאס. בזכותם הנכס עדיין כאן.19:19 17.01.2026
