מסמכים שנתפסו ברצועת עזה העידו על כוונת חמאס לבצע פשיטה על היישובים ביהודה ושומרון ובקו התפר – כך נחשף אמש (שישי) בחדשות 12.

על פי הדיווח של אלמוג בוקר, המסמכים, שנתפסו על ידי כוחות צה"ל במהלך הפעילות ברצועת עזה, כללו בין היתר התכתבויות ושיחות של בכירי חמאס שהעידו על כוונה לפשוט על היישובים. בשונה מיישובי העוטף, במקרה הזה לא מדובר בתוכנית מפורטת עם שמות יישובים ולא יורדים לרזולוציות, אלא חושפים את הכוונות של ארגון הטרור.