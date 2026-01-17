מסמכים שנתפסו ברצועת עזה העידו על כוונת חמאס לבצע פשיטה על היישובים ביהודה ושומרון ובקו התפר – כך נחשף אמש (שישי) בחדשות 12.
על פי הדיווח של אלמוג בוקר, המסמכים, שנתפסו על ידי כוחות צה"ל במהלך הפעילות ברצועת עזה, כללו בין היתר התכתבויות ושיחות של בכירי חמאס שהעידו על כוונה לפשוט על היישובים. בשונה מיישובי העוטף, במקרה הזה לא מדובר בתוכנית מפורטת עם שמות יישובים ולא יורדים לרזולוציות, אלא חושפים את הכוונות של ארגון הטרור.
כחלק מלקחי 7 באוקטובר, בין היתר גם על בסיס המסמכים שנתפסו, באגף המודיעין הנחו כי תרחיש הייחוס ביהודה ושומרון הוא כמו שהיה בעוטף עזה, כלומר פשיטה על היישובים. זאת אחד הסיבות לכך ששר הביטחון ישראל כ"ץ הנחה לאחרונה את פיקוד המרכז להכין תוכנית מבצעית לכיבוש מחנות פליטים נוספים ביהודה ושומרון, כפי שנעשה בטול-כרם, ג'נין, ונור א-שמס. המטרה היא לכבוש את מחנות הפליטים ולהישאר בהם, לא להיכנס ולצאת.
ההוא של הזה
שיתחילו בלחלק נשק ארוך לאזרחים18:58 17.01.2026
