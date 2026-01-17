נשיא ארה"ב הכריז על הרכב הוועד המנהל של עזה, לשכת רה"מ הופתעה והודיעה כי ההרכב לא תואם איתה, השר בן גביר חיזק את עמדת רה"מ וקרא לחזור למלחמה עצימה בחמאס

בעקבות הודעת לשכת ראש הממשלה אשר פרסמה כי ההכרזה של הנשיא טראמפ על הרכב הוועד המנהל של עזה לא תואם עם ישראל ומנוגדת למדיניותה, קרא הערב (ש) השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר לחזור ללחימה:

"מחזק את ראש הממשלה על הודעתו החשובה. רצועת עזה לא צריכה שום "ועד מנהל" שיפקח על "שיקומה" – היא צריכה להיות מנוקה ממחבלי חמאס אותם יש להשמיד, לצד עידוד הגירה מאסיבי מרצון – בהתאם לתכנית המקורית של הנשיא טראמפ.

אני קורא לראש הממשלה להורות לצה"ל להיערך לחזור למלחמה בעוצמה אדירה ברצועה, על מנת להשיג את היעד המרכזי של המלחמה: השמדת החמאס".